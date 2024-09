Die geprügelten Aktien der Wasserstoffkonzerne Plug Power und Nel ASA konnten sich zuletzt an der Börse etwas stabilisieren. Die Abwärtsspirale dreht sich aber weiter. Können sich die Titel dennoch befreien? Bei Plug Power ist diese Bild selten geworden. Am Montag verzeichnete die Aktie des Wasserstoffproduzenten ein Kursplus von über zwei Prozent. Auch Wettbewerber Nel ASA konnte zuletzt die Unterstützung bei 0,45 Euro verteidigen und so ein positives ...

