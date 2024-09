USD/CAD gewinnt wieder etwas an Zugkraft, da ein gewisses Kaufinteresse am USD zu verzeichnen ist - Die gedämpften Rohölpreise schwächen den Loonie und geben dem Major weitere Unterstützung. - Händler blicken nun auf die Rede von BoC-Gouverneur Macklem vor dem US VPI am Mittwoch - Das Paar USD/CAD zog am Dienstag im asiatischen Handel einige Käufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...