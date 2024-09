NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Tom Narayan verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass unklar sei, in welcher Größenordnung die geringeren Fahrzeug-Auslieferungen auf die wegen Bremssystem-Problemen verhängten "Lieferstopps" zurückzuführen seien und was die makroökonomischen Probleme in China seien. Die Lieferungen nach China seien im ersten Halbjahr 2024 bereits um 4 bis 5 Prozent zurückgegangen, und die nach wie vor bestehenden Herausforderungen dort sollten wohl keine Überraschung mehr sein./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 08:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 08:32 / EDT

DE0005190003