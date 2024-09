Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -EasyLife 365 (https://www.easylife365.cloud/), ein zuverlässiger Anbieter von Governance-Lösungen für Microsoft 365, freut sich bekannt zu geben, dass seine beiden Schlüsselprodukte - EasyLife 365 Collaboration (https://www.easylife365.cloud/products/collaboration/) und EasyLife 365 Mail (https://www.easylife365.cloud/products/mail) - die Zertifizierung durch das Microsoft 365 App Compliance Program erhalten haben. (https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365-app-certification/overview) Beide Produkte sind auf AppSource und im Teams Store erhältlich.Seit ihrer Einführung haben wir uns darauf konzentriert, sicherzustellen, dass sowohl EasyLife 365 Collaboration, eine All-in-One-Governance-Lösung für Microsoft 365 Collaboration Tools, als auch EasyLife 365 Mail, ein Governance-Tool für die Verwaltung von gemeinsam genutzten, Geräte- und Raumpostfächern sowie Verteilerlisten, für ihre Nutzer vertrauenswürdig und sicher bleiben.Jetzt, da zwei von Microsoft zertifizierte Apps auf AppSource verfügbar sind, ist EasyLife 365 stolz darauf, hervorzuheben, dass beide Produkte vollständig DSGVO-konform sind und den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen, einschließlich ISO 27001 und ISO 27017. Diese Zertifizierung ist auf die Modern Collaboration Architecture (MOCA) abgestimmt und stellt sicher, dass unsere Kunden von einem verbesserten Datenschutz und einem geringeren Risiko von Sicherheitsverletzungen profitieren, wodurch ihre Betriebsabläufe geschützt und ihr Ruf gewahrt werden.EasyLife 365 konzentriert sich auf Sicherheit und Compliance und hat sich zum Ziel gesetzt, Chaos und Komplexität in der Arbeitsumgebung zu beseitigen und sicherzustellen, dass die Benutzer ihre Microsoft 365-Zusammenarbeitstools vollständig nutzen können. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, das Lebenszyklusmanagement zu automatisieren, das B2B-Gästemanagement zu überwachen und die Sicherheit zu erhöhen, während gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften in verschiedenen Microsoft 365-Anwendungen, einschließlich SharePoint, OneDrive, Outlook und Teams, sichergestellt wird.Mit EasyLife 365-Lösungen können Benutzer:01. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen: Sorgen Sie für einen aufgeräumten und organisierten digitalen Arbeitsbereich.02. Die Effizienz optimieren: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu gewinnen und die Produktivität zu steigern.03. Die kontinuierliche Einhaltung von Vorschriften und der Datensicherheit gewährleisten: Halten Sie mühelos Branchenstandards und -richtlinien durch Automatisierung ein.04. Prozesse beschleunigen: Sorgen Sie für eine nahtlose Integration in Ihren Arbeitsbereich, um effiziente Ergebnisse zu erzielen. Die IT-Belastung reduzieren: Minimieren Sie Supportanfragen und entlasten Sie die IT-Abteilungen.05. Sich auf das konzentrieren, was wichtig ist: Lenken Sie die Aufmerksamkeit von der chaotischen Anlagenverwaltung auf kritische Aktivitäten."Unsere Zertifizierung bei Microsoft AppSource unterstreicht unser Engagement, sichere, konforme und effiziente Lösungen bereitzustellen, die die Verwaltung für unsere Benutzer vereinfachen", so Patrick Lamber, Geschäftsführer von EasyLife 365. "Unsere Apps sind sowohl auf AppSource als auch im Teams Store verfügbar, sodass Benutzer die Funktionen einfach erkunden, Bewertungen lesen und die Anwendungen nahtlos in ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren können."Giovanni Mezgec, Vizepräsident, Modern Work + Business Applications Field & Partner Marketing, Microsoft Corp., sagte: "Wir freuen uns, EasyLife 365 bei Microsoft AppSource und im Teams Store begrüßen zu dürfen, wodurch unsere Partner eine hervorragende Sichtbarkeit für Cloud-Kunden auf der ganzen Welt erhalten. Microsoft AppSource bietet Partnerlösungen wie EasyLife 365 Collaboration, Mail und Meet von EasyLife 365, um Kunden dabei zu helfen, ihre Anforderungen schneller zu erfüllen."Informationen zu EasyLife 365EasyLife 365 wurde von erfahrenen Microsoft-Spezialisten gegründet und verändert die Art und Weise, wie Sie innerhalb der Microsoft 365-Umgebung zusammenarbeiten. Unsere Reihe innovativer Anwendungen bringt Ordnung in das Chaos der heutigen Arbeitsplätze und steigert so die Produktivität. Weitere Informationen finden Sie unter www.easylife365.cloud.Cansu AygunMarketingspezialistincay@easylife365.cloud+41 71 444 04 04Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2500441/EasyLife_365_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/easylife-365-ist-jetzt-auf-microsoft-appsource-und-teams-store-mit-zwei-zertifizierten-produkten-vertreten-302243861.htmlOriginal-Content von: EasyLife 365, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099691/100922827