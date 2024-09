EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Sonstiges

PRESSEINFORMATION Bio-Gate: Korrektur der Corporate News vom 09.09.2024, 09:55 Uhr (MESZ) - Bio-Gate veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 und bestätigt Jahresziele Korrektur einer Zahl: In der Corporate News vom 09.09.2024, veröffentlicht um 09:55 Uhr (MESZ), wurde im zweiten Absatz des Textes das EBITDA falsch ausgewiesen. Der korrekte Ausweis lautet: -1,0 Mio. Euro (anstelle von -1,2 Mio. Euro). Nachfolgend ist die korrigierte Corporate News nochmals vollständig aufgeführt. Bio-Gate veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 und bestätigt Jahresziele Umsatz steigt um über neun Prozent auf 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro)

Nettoergebnis beträgt unter anderem wegen Vorleistungen für neue Projekte - 1,1 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro)

Ausbau des nationalen und internationalen Vertriebs fortgesetzt Nürnberg/Bremen, 9. September 2024 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) den Umsatz um 9,4 Prozent auf 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,2 Mio. Euro) gesteigert. Maßgeblich für diese Entwicklung war das Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege für den Humanbereich. Auf Ergebnisseite sank das EBITDA wegen planmäßig höherer Ausgaben für die Vertriebsunterstützung, Vorleistungen für neue Projekte und Kosten für Studien auf -1,0 Mio. Euro (Vorjahr: -0,6 Mio. Euro). Das Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter am Verlust lag bei -1,1 Mio. Euro (Vorjahr: -0,7 Mio. Euro). Bilanz weiterhin stabil Auf der Aktivseite der Bilanz lag das Anlagevermögen mit 1,8 Mio. Euro (31.12.2023: 1,9 Mio. Euro) auf nahezu unverändertem Niveau im Vergleich zum Jahresende 2023. Dagegen verminderte sich das Umlaufvermögen deutlich auf 2,5 Mio. Euro (31.12.2023: 3,3 Mio. Euro). Hintergrund dieser Entwicklung war überwiegend der Rückgang beim Bestand an flüssigen Mitteln, der auf 0,5 Mio. Euro (31.12.2023: 1,3 Mio. Euro) sank. Auf der Passivseite verminderte sich das Eigenkapital wegen des Halbjahresverlusts auf 2,4 Mio. Euro (31.12.2023: 3,5 Mio. Euro). Das Fremdkapital stieg gleichzeitig auf 2,1 Mio. Euro (31.12.2023: 1,8 Mio. Euro). In der Folge reduzierte sich die Eigenkapitalquote auf 53,4 Prozent (31.12.2023: 65,6 Prozent). Unterschiedliche Entwicklung in den Geschäftsfeldern Das Geschäft mit Wirkkosmetik wurde vom anhaltenden Trend zu Produkten für Selbst-Medikation, Vorsorge und Wellness beflügelt. Dabei profitierte Bio-Gate von der anhaltenden Nachfrage nach Pflegeprodukten mit Mikrosilber und Produkten, die CBD beinhalten. Im Einzelhandel und in Drogeriemärkten wird eine Vielzahl dermatologischer Produkte von Bio-Gate über Kunden vertrieben. Durch die Zusammenarbeit mit europaweit agierenden Vertriebsunternehmen gelang es, den Internationalisierungsgrad zu erhöhen. Insgesamt stieg der Umsatz im Geschäftsfeld Dermakosmetik und Wundpflege auf 1,97 Mio. Euro (Vorjahr: 1,32 Mio. Euro). In der Human-Medizintechnik entwickelte sich die langjährige Zusammenarbeit mit einem weltweit tätigen Partner aus Deutschland planmäßig. Der Kunde befindet sich im Zulassungsprozess für Revisions-Implantate im Bereich Gelenke und reichte im Mai eine klinische Studie ein. Bei einem weiteren internationalen Implantat-Hersteller, der aktuell ebenfalls einen Zulassungsprozess für Implantate bei Revisions-Gelenkersatz durchläuft, starten voraussichtlich noch in diesem Jahr neue Projektabschnitte, an denen Bio-Gate mitwirkt. Im Rahmen von Einzelfallversorgungen in der Human-Medizin beschichtete Bio-Gate zudem orthopädische Revisions-Implantate. In der ersten Jahreshälfte 2024 stiegen die Erlöse im Geschäftsfeld Medizintechnik - dazu gehören auch die Veterinär-Beschichtungen mit HyProtectTM - auf 0,39 Mio. Euro (Vorjahr: 0,21 Mio. Euro). Im Bereich der Tierpflegeprodukte sank der Umsatz im Sechsmonatszeitraum auf 0,83 Mio. Euro (Vorjahr: 1,20 Mio. Euro). Hintergrund dieser Entwicklung war überwiegend ein Einmaleffekt aus dem Vorjahreshalbjahr, ohne den sich das Geschäftsfeld - trotz einer allgemeinen Konsumzurückhaltung infolge der gestiegenen Lebenshaltungskosten - stabil entwickelte. Eine schwächere Nachfrage verzeichnete das Unternehmen hingegen bei Industrie und Hygiene. Erste erfolgreiche Projekte mit der neuen Beschichtungstechnologie IMC reichten noch nicht aus, um die verminderte Nachfrage bei Hygiene-Artikeln zu kompensieren. Demnach fielen die Erlöse auf 0,09 Mio. Euro (Vorjahr: 0,25 Mio. Euro). Die Umsätze mit Messdienstleistungen der Tochtergesellschaft QualityLabs BT GmbH blieben in der ersten Jahreshälfte 2024 mit 0,23 Mio. Euro (Vorjahr: 0,23 Mio. Euro) stabil. Ausblick für 2024 bestätigt Die Bio-Gate AG hat den Umsatz in der ersten Jahreshälfte gesteigert, aufgrund von Vorleistungen für neue Projekte lagen EBITDA sowie Nettoergebnis aber noch unter dem Vorjahreshalbjahr. Für das Gesamtjahr erwartet das Management unverändert einen deutlichen Umsatzanstieg bei einem gleichzeitig deutlich verbesserten EBITDA und Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr. Voraussetzung für diese Prognose ist, dass es bei den derzeitigen Entwicklungsprojekten zu keinen größeren Verzögerungen kommt und die Planungen hinsichtlich der Vermarktung der Produkte erfüllt werden. Hinweise: Alle im Text verwendeten Zahlen sind gerundet.

Den auf freiwilliger Basis erstellten, vollständigen Halbjahresbericht 2024 finden Sie auf der Homepage der Bio-Gate AG www.bio-gate.de . Kontakt: Investor Relations Bio-Gate AG / Gerd Rückel Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Investor-Relations@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-444 Mobil +49 (0)152 34221966 Presse Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Presse@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-222 Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Technologien und Produkten für Gesundheit, Infektionsschutz und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien dermatologische Wirkkosmetika und Wundpflegeprodukte sowie Konsum- und Industrieprodukte, antiviral, antimikrobiell oder biologisch wirksam ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Bio-Gate AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Bio-Gate AG (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). The securities have already been sold.



