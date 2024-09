PHILADELPHIA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump haben ihr erstes TV-Duell mit einem Handschlag begonnen. Die Demokratin ging auf den Republikaner zu und stellte sich als "Kamala Harris" in der Veranstaltungshalle in Philadelphia vor. Die Präsidentschaftsdebatte zwischen Trump und dem damaligen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden im Juni begann ohne Handschlag. Bidens Auftritt bei der Debatte war so desaströs, dass sich der US-Präsident aus dem Rennen zurückzog und seine Vize Harris zu seiner Nachfolgerin machte. Sie will nun nach der Präsidentenwahl am 5. November das höchste Amt im Staat übernehmen./xx/DP/zb