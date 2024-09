Bern - Sowohl die BVG-Reform als auch die Biodiversitätsinitiative könnten von der Stimmbevölkerung abgelehnt werden. Zwei in den vergangenen Wochen durchgeführte Befragungen zeigen die Ablehnung der Bevölkerung. Die Schweizerinnen und Schweizer entscheiden am 22. September an der Urne. 51 Prozent der Befragten lehnten Ende August die Reform der beruflichen Vorsorge (BVG) ab, wie einer von der SRG in Auftrag gegebenen Befragung des Forschungsinstituts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...