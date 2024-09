LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist im Juli erneut nicht in Fahrt gekommen. Im Monatsvergleich stagnierte die Wirtschaftsleistung (BIP), wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Bereits im Juni hatte sich das BIP der zweitgrößten Volkswirtschaft in Europa nicht verändert. Analysten hatten für Juli im Schnitt mit einem Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet.

In den drei Monaten bis Juli wuchs die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten bis April, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Im Detail zeigte die Entwicklung im Juli ein gemischtes Bild. In dem für die britische Wirtschaft wichtigen Dienstleistungsbereich verzeichnete das Statistikamt einen leichten Zuwachs um 0,1 Prozent. Im Bausektor gab es hingegen im Juli einen Rückgang um 0,4 Prozent im Monatsvergleich.

Einen überraschenden Dämpfer zeigte sich bei der britischen Industrieproduktion. Diese fiel im Juli um 0,8 Prozent im Monatsvergleich. Hier war ein Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet worden. Im Juni war die Fertigung noch um 0,8 Prozent gestiegen./jkr/stk