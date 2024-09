Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -SANTA CLARA, Kalifornien, 11. September 2024 /PRNewswire/ - Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, wurde im Bericht "Voice of the Customer 2024 for Network Detection and Response (NDR)" als "Strong Performer" ausgezeichnet. In einem Umfeld, in dem Cybersicherheit zu einer entscheidenden Priorität für Unternehmen geworden ist, hat sich Hillstone Networks mit seinem Breach Detection System (BDS)&a=Breach+Detection+System+(BDS)) als innovativer Marktführer etabliert, eine Lösung, die von Experten und Anwendern gleichermaßen anerkannt wird. Im kürzlich veröffentlichten Voice of the Customer for Network Detection and Response erhielt Hillstone Networks eine Kundenbewertung von 5,0 Sternen, basierend auf 39 Bewertungen, die bis Juni 2024 abgegeben wurden. Dies ist das zweite Mal, dass Hillstone im Voice of the Customer Report ausgezeichnet wurde."Die Kunden haben gesprochen und unser unermüdliches Engagement für die Bereitstellung integrativer Cybersicherheitslösungen anerkannt, die in einer herausfordernden und dynamischen Cybersicherheitslandschaft mehr als 28.000 ihrer Kollegen auf der ganzen Welt effektiv Schutz, Kontrolle und Konsolidierung geboten haben", so Tim Liu, Mitbegründer und CTO von Hillstone Networks. "Wir werden weiterhin innovativ sein und die Grenzen der Cybersicherheit erweitern, um die kritischen Anlagen unserer Kunden zu schützen."Die "Voice of the Customer" ist ein Dokument, das die Bewertungen von Gartner Peer Insights zu Erkenntnissen für IT-Entscheidungsträger zusammenfasst. Diese aggregierte Peer-Perspektive ergänzt zusammen mit den detaillierten Einzelbewertungen die Gartner-Expertenforschung und kann eine Schlüsselrolle in Ihrem Kaufprozess spielen, da sie sich auf die direkten Erfahrungen der Peers mit der Implementierung und dem Betrieb einer Lösung konzentriert. In seinem jüngsten Bericht wurde Hillstone Networks im "Strong Performer"-Quadranten für seine starke Gesamterfahrung auf dem Network Detection and Response (NDR)-Markt ausgezeichnet.Eines der herausragendsten Merkmale des NDR von Hillstone ist seine Fähigkeit, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen, indem es die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) nutzt. Diese Funktionalität ermöglicht die sofortige Erkennung von und Reaktion auf potenzielle Sicherheitsverletzungen, was nach Aussage der Benutzer die Cybersicherheitslage ihrer Unternehmen erheblich verbessert hat.Die KI-gestützte Analyse des Nutzerverhaltens ist ein weiterer Aspekt, der gelobt wurde, da sie die Identifizierung anomaler Verhaltensweisen im Netzwerk erleichtert. Darüber hinaus haben die Nutzer die intuitive Benutzeroberfläche des Systems hervorgehoben, die die Nutzung und Bedienung vereinfacht, sowie den technischen Support von Hillstone, der als äußerst reaktionsschnell und effektiv bei der Lösung von Problemen beschrieben wurde.Wir glauben, dass Hillstone Networks mit diesem positiven Feedback und der wachsenden Anerkennung auf dem Markt seine Position als vertrauenswürdige Option für Unternehmen festigt, die ihre Cybersicherheit gegen immer ausgefeiltere digitale Bedrohungen stärken wollen.Information zu Gartner Peer InsightsGartner, Voice of the Customer for Network Detection and Response, Peer Contributors, 30. August 2024Gartner® und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu Hillstone NetworksDer umfassende Cybersecurity-Ansatz von Hillstone Networks bietet Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung, um die digitale Transformation von über 28.000 Unternehmen weltweit zu sichern. Hillstone Networks ist ein vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich der Cybersicherheit und schützt die kritischen Ressourcen und Infrastrukturen von Unternehmen, vom Edge bis zur Cloud, unabhängig davon, wo sich die Workloads befinden. Weitere Informationen finden Sie unterwww.hillstonenet.com.inquiry@hillstonenet.comMedienkontakt:Valeria Duran+1 4085086750inquiry@hillstonenet.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/765968/4899180/Hillstone_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hillstone-networks-wird-zum-zweiten-mal-in-folge-in-die-gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-for-network-detection-and-response-aufgenommen-302243573.htmlOriginal-Content von: Hillstone Networks, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174326/5861977