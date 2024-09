Die Dax-Erholung scheiterte am Dienstag erneut an der markanten Widerstandszone um 18.500 Punkte, nachdem er bereits am Vortag daran nach unten abgeprallt war. Unter dem Strich stand ein Minus von 177 Punkten (0,96%) bei 18.265 Zählern auf der Kurstafel. Damit ist es dem deutschen Leitindex nicht gelungen, die für den kurzfristigen Trend wichtige 20-Tage-Linie zurückzuerobern. ...

