FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Kunststoffkonzerns Covestro haben am Mittwoch mit einem Plus von knapp 2 Prozent auf 56,38 Euro zu den gefragtesten Dax -Werten gezählt. Positiv auf die Stimmung wirkte ein Artikel der "Financial Times", demzufolge das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten noch in diesem Jahr eine offizielle Offerte für den Dax-Konzern vorlegen dürfte. Grundsätzlich ist weder diese Erwartung noch der genannte, mögliche Transaktionswert von rund 14,4 Milliarden Euro inklusive Schulden neu, doch bleibt das Thema damit in den Köpfen der Anleger präsent.

Spekulationen über einen Deal waren vor mehr als einem Jahr aufgekommen. Im September 2023 hatte Covestro dann mitgeteilt, mit Adnoc zu sprechen - konkrete Übernahmeverhandlungen laufen erst seit Juni 2024. Im Raum steht dabei ein Preis von 62 Euro je Aktie.

Ende August hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben, dass Adnoc die finale Erlaubnis von "oben" brauche und eine Offerte zeitnah erfolgen könnte. Damals waren die Papiere bis auf fast 57 Euro gestiegen./mis/tih/stk