Nicht nur das Wetter über Deutschland wird wieder herbstlicher, auch an den Märkten ziehen mehr dunkle Wolken auf. Gestern schockte zunächst BMW mit einer Gewinnwarnung und verwies neben einer Rückrufaktion auf die verhaltene Nachfrage in China. Mit minus elf Prozent brach die Aktie so stark ein wie zuletzt im März 2020. Bereits in der vergangenen Berichtssaison hatten andere Unternehmen auf die Kaufzurückhaltung ...

