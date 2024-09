Verbio hat eine Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 vorgelegt. Das Unternehmen aus dem Raum Leipzig erwartet den Angaben zufolge ein EBITDA in der Größenordnung zwischen 120 Millionen Euro und 160 Millionen Euro für das Geschäftsjahr. Zudem erwartet man aufgrund von Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...