Neuhof (ots) -Einen qualifizierten Mitarbeiter für sein Amazon-Business zu finden, ist schier unmöglich, oder? Denis M. Klug und Belinda Gereke haben die Lösung: Sie sind Amazon-Handelsexperten und selbst seit über 10 Jahren als Händler aktiv - mit der eMarkets Consulting GmbH unterstützen sie Amazon-Händler dabei, die wachsenden Herausforderungen des Amazon-Tagesgeschäfts zu bewältigen - dazu zählt auch die Mitarbeiterfrage. Warum Amazon-Händler Unterstützung brauchen, weshalb eine Zusammenarbeit mit der eMarkets Consulting GmbH einen Mitarbeiter ersetzt und woher ihre große Expertise stammt.Während Händler auf Amazon vor einigen Jahren noch alles in Eigenregie und nach eigenem Ermessen machen konnten, hat sich die Verkaufsplattform mittlerweile zu einem komplexen System entwickelt, das es zu verstehen gilt. Mit immer neuen Einstellungen und Funktionen, sich verändernden Algorithmen und einer steigenden Anzahl an Regularien wachsen die Anforderungen an Amazon-Händler stetig. Wer von dem großen Potenzial des Marktgiganten profitieren will, muss sich nicht nur gut auskennen, sondern auch rund um die Uhr aktiv sein und sein Amazon Seller Konto pflegen. Spätestens, wenn ihr Onlineshop wächst, suchen deshalb viele Händler nach Unterstützung durch qualifizierte Mitarbeiter - in der Regel vergeblich. "Mittlerweile benötigen Händler mindestens eine Vollzeitkraft, die sich um den Marktplatz kümmert, also die Einstellungen im Blick hat, die Artikel optimiert, die komplette Recherche übernimmt und dafür sorgt, dass alle Regularien eingehalten werden", erklärt Denis M. Klug von der eMarkets Consulting GmbH. "Es ist jedoch fast unmöglich, passende Mitarbeiter zu finden, die das nötige Wissen und die Erfahrung mitbringen.""Wer deshalb auf Unterstützung verzichtet, läuft nicht nur Gefahr, enorme Umsatzpotenziale zu verschenken, sondern bremst sich auch selbst in seinem Umsatz- und Unternehmenswachstum aus", fügt seine Geschäftspartnerin Belinda Gereke hinzu. Mit der eMarkets Consulting GmbH bieten die Amazon-Verkaufsexperten vom klassischen Agenturgeschäft bis hin zur Betreuung und Unterstützung des kompletten Amazon Seller Kontos die vollumfängliche Dienstleistung an und ersetzen dadurch einen möglichen Mitarbeiter um ein Vielfaches. Dank über einem Jahrzehnt Erfahrung, großer Marktnähe durch ihren eigenen Amazon-Handel und einer tiefgreifenden Expertise gibt es kein Problem, das Denis M. Klug und Belinda Gereke mit ihrem Team nicht lösen können. Durch ihre kompetente Unterstützung in den Bereichen SEO, Grafikdesign, Account-Management sowie den speziellen Regularien helfen sie ihren Kunden dabei, ihre Umsätze und vor allem Gewinne signifikant zu erhöhen und das volle Potenzial aus ihrem Amazon-Handel auszuschöpfen.Die Herausforderungen und Risiken der Amazon-HändlerZu den täglichen Aufgaben eines Amazon-Händlers zählt die permanente Optimierung. Während der gesamte Lagerbestand und die einzelnen Artikel stetig durch neue Keywords oder andere Maßnahmen optimiert werden müssen, ist auch eine kontinuierliche Überwachung der klassischen Amazon-Werbeanzeigen (Ads) wichtig. Mit plötzlich gesperrten Artikeln oder Listings, ausgeblendeten Bildern oder anderen Fehlern kommen immer wieder Probleme hinzu, die eine schnelle Lösung erfordern. "Es ist wichtig zu wissen, wie mit Amazon kommuniziert werden muss und welche Eskalationsstufen es zu durchlaufen gilt, um eine echte Antwort zu erhalten", verrät Denis M. Klug. "Diese tägliche Arbeit ist nicht nur zeitintensiv, sondern erfordert vor allem Erfahrung."Insbesondere, wenn Amazon seinen Algorithmus verändert, erhalten Händler oft mehrere E-Mails mit akutem Handlungsbedarf - oft mitten in der Nacht. Aufgrund des großen Aufwands, der mit der Problembehebung verbunden ist, neigen viele Shopbetreiber dazu, die Fehler bei einzelnen Artikeln zu ignorieren oder deren Behebung hinauszuzögern, solange der Großteil der anderen Artikel noch wie gewohnt funktioniert. Die Einbußen, die durch die ausgeblendeten Artikel über die Zeit entstehen, sind jedoch nicht unerheblich. "Wenn es im Unternehmen keinen Mitarbeiter gibt, der sich regelmäßig um die Lösung derartiger Probleme kümmert, wird enormes Umsatzpotenzial verschenkt", erklärt Belinda Gereke. Das macht die Pflege des Amazon-Händler-Kontos zum Vollzeitjob, der Erfahrung und Kompetenz erfordert.Mit professioneller Unterstützung zu nachhaltigem Umsatz- und UnternehmenswachstumAuch Denis M. Klug und Belinda Gereke kamen mit ihrem Onlinehandel irgendwann an den Punkt, an dem sie Hilfe brauchten. "Ich habe damals versucht, einen Mitarbeiter einzuarbeiten", erinnert sich der Amazon-Experte. "Jedoch musste ich schnell feststellen, dass die Menge an Wissen und die Erfahrung, die man über die Jahre aufgebaut hat, für eine externe Person zu überwältigend ist." So war es für sie die logische Konsequenz, entweder das operative Geschäft zu verlassen und sich nur noch um die Marktplatzpflege zu kümmern oder eine Agentur zu beauftragen, die sich vollständig um das Amazon-Konto kümmert. Mit der Gründung der eMarkets Consulting GmbH hat sich Denis M. Klug schließlich für ersteres sowie den Einsatz seiner großen Expertise zur Unterstützung anderer Amazon-Händler entschieden.Mit einem großen Erfahrungsschatz und aktuellem Wissen decken Belinda Gereke und Denis M. Klug sowie ihr Team aus Grafikern, Fotografen, Werbetextern und SEO-Spezialisten das volle Spektrum des Amazon-Handels ab und machen auch da weiter, wo die Dienstleistung anderer Agenturen endet. So erspart die Zusammenarbeit mit der eMarkets Consulting GmbH den Händlern nicht nur die Suche nach qualifiziertem Personal, sondern garantiert vor allem die exzellente Pflege ihres Amazon-Kontos und sorgt dafür, dass sie sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Auch Urlaubstage oder krankheitsbedingte Ausfälle, die bei einer vorgegebenen Reaktionszeit von 24 bis 72 Stunden schnell zum Problem werden können, sind durch das Team der eMarkets Consulting GmbH kein Problem mehr - ein klarer Vorteil, den Amazon-Händler sehr zu schätzen wissen. "Durch das operative Geschäft unseres eigenen Amazon-Shops haben wir in den vergangenen zehn Jahren eine vielseitige Expertise aufbauen können. Es gibt kein Problem, das wir nicht selbst schon lösen mussten", verrät Belinda Gereke. Durch die vollumfängliche Dienstleistung der Amazon-Experten profitieren ihre Kunden von höherer Effizienz und Produktivität und damit von ungebremstem Umsatz- und Unternehmenswachstum.