FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Studie der US-Bank JPMorgan hat am Mittwoch für eine Kurserholung der Kion-Aktie gesorgt. Das Papier des Herstellers von Gabelstaplern legte am späteren Vormittag nach sechs Verlusttagen in Folge um 2,8 Prozent auf 31,51 Euro zu und zählte zu den Spitzenwerten im MDax .

JPMorgan-Analyst Akash Gupta hatte das Papier von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel unveränderten bei 45 Euro belassen. Er verwies auf die stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung im Vergleich zur europäischen Kapitalgüterbranche im bisherigen Jahresverlauf. Inzwischen habe sich das Risiko-Ertragsverhältnis verbessert.

Während der Sektor seit Jahresbeginn um rund 8 Prozent gestiegen ist, büßte die Kion-Aktie 18,5 Prozent ein. Bei den Anlegern war das Papier laut Gupta vor allem wegen der verzögerten Nachfrageerholung in Ungnade gefallen, da höhere Zinsen die Investitionstätigkeit beeinträchtigt hätten. Da der Analyst bei Kion strukturell keine Probleme sieht und das Wachstum ihm zufolge mittelfristig mindestens dem Branchenwachstum entsprechen wird, hält er die Bewertung wieder für attraktiv, um in den Wert einzusteigen./ck/ngu/jha/