Köln (ots) -It's Showtime! In der Speaker Szene wird heute der Club unter den Agenturen eröffnet. Gegründet von Dr. Marie-Christine Frank, Inhaberin der Kommunikationsagentur Drei Brueder in Köln, wird der SPKR CLUB zum neuen Zuhause für alle Speaker, die nicht nur reden, sondern wirklich etwas zu sagen haben. Mit ihrem Mut, unkonventionell zu denken, haben sie das Potential, die Gesellschaft zu verändern. Anders als in einer Agentur versteht sich der SPKR CLUB als eine lebendige Community: Hier geht es nicht nur um Einzelauftritte, hier geht es um Gemeinschaft, Austausch, Netzwerken und das Kreieren von mutigen Inhalten."Ich habe unzählige Vorträge gehört, einige inspirierend, aber nur wenige, die mich nachhaltig beeindruckt haben", erklärt Marie-Christine Frank ihre Motivation zur Gründung. "Für den SPKR CLUB haben wir gewohntes Terrain verlassen, neue Stimmen gesucht und spannende Persönlichkeiten gefunden. Ich bin überzeugt von der Kraft des Netzwerks. Gemeinsam kann der Club noch viel mehr sein als nur eine Speaker Agentur."Der SPKR CLUB bringt Vielfalt auf die BühnenOb Thought Leader oder New Talent: Der SPKR CLUB bietet die Plattform für alle, die mitreißende Keynotes, Workshops und Panels liefern, die man so schnell nicht vergisst. Von der Astronautin in Reserve Nicola Winter über Julia Komp, die jüngste Sterneköchin Deutschlands, bis hin zu Mike Kremer, einem erfolgreichen Produzenten von Musik für Ballermannstars, oder Prof. Dr. Dr. Philipp Merkt, einem Experten für High-Performance-Teams und Krisenmanagement - diese außergewöhnlichen Speaker gehören zu den Clubmitgliedern der ersten Stunde. Visionäre, Change-Maker oder Hidden Stars - hier findet jede Veranstaltung ihre Stimme. Sowohl Veranstalter als auch Speaker profitieren von einem stressfreien Gig-Management und einem Netzwerk, das den Austausch fördert.Starke Partnerschaften mit ada LearningDie Kooperation mit der Bildungsinitiative ada, die den organisatorischen Wandel in Unternehmen von innen heraus fördert, beinhaltet die Zusammenarbeit mit ada-Expert:innen zu relevanten Zukunftsthemen. Auch ada-Fellows finden ihren Platz im SPKR CLUB. Auf diese Weise Austausch und Know-how-Transfer zu fördern und kluge Köpfe zusammenzubringen, trifft den Kern der SPKR CLUB Philosophie.Über den SPKR CLUB:Der SPKR CLUB ist eine lebendige Community, die Veranstalter mit außergewöhnlichen Speakern zusammenbringt. Ob neue Talente oder etablierte Thought Leader - der SPKR CLUB ist der Club unter den Speaker Agenturen und bietet eine Plattform für spannende Persönlichkeiten, innovative Themen und Formate. Sowohl Veranstalter als auch Speaker profitieren von einem stressfreien Gig-Management und einem Netzwerk, das den Austausch fördert, Innovation herbeiführt und neue Impulse ins Rampenlicht stellt. Gegründet wurde der SPKR CLUB von Dr. Marie-Christine Frank, Geschäftsführerin der Kölner Agentur für strategische Kommunikation und PR Drei Brueder Koommunikation und BEratung . Mit dem Ziel: Mehr Sichtbarkeit für Vielfalt und innovative Stimmen, die das Publikum bewegen und die Gesellschaft nachhaltig verändern wollen.Mehr Informationen unter: www.spkrclub.deÜber Dr. Marie-Christine FrankMit ihrer Agentur Drei Brueder Kommunikation und Beratung GmbH arbeitet Dr. Marie-Christine Frank seit über sieben Jahren erfolgreich daran, Unternehmen und Persönlichkeiten mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ihre Expertise liegt dabei im Aufbau starker Netzwerke und Communitys, was sie mit der Gründung des größten Kölner Frauennetzwerks Macherinnen bewiesen hat. Ihre umfassenden Erfahrungen in den Bereichen strategische Kommunikation, Community-Building und Sichtbarkeit bringt sie nun in die Gründung des SPKR CLUB ein. Damit schafft sie einen Ort, an dem außergewöhnliche Stimmen eine Bühne finden und echten Wandel in der Speaker-Szene und in der Gesellschaft vorantreiben.Mehr Informationen hier (https://drive.google.com/file/d/1Mf5GgjVS1Ku_KUAYcwtwj_Wp4UZSZkN8/view?usp=drive_link).