DJ AUKTION/Bund stockt zehnjährige Bundesanleihe auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis August 2034 im Auktionsverfahren begeben. Die Auktion waren deutlich überzeichnet. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 21. August 2024.

=== Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2034 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 7,831 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,688 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,1 (2,0) Durchschnittsrend. 2,11% (2,22%) Wertstellung 13. September 2024 ===

