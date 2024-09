DJ MARKT USA/Wall Street vor Inflationsdaten im Minus gesehen

Nach den Vortagesaufschlägen deutet der Aktienterminmarkt zunächst einen etwas leichteren Handelsbeginn am Mittwoch an der Wall Street an. Börsianer mahnen jedoch zur Vorsicht, weil die Karten mit den noch vor der Startglocke zur Veröffentlichung anstehenden Verbraucherpreisen neu gemischt werden könnten. Dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senken wird, darf als gesichert gelten. Nicht klar ist dagegen, ob die Zinssenkung 25 oder 50 Basispunkte betragen wird. Hier gehen die Meinungen auseinander. Analysten halten es bei niedrigen Inflationswerten am Nachmittag für wahrscheinlicher, dass ein großer Zinsschritt bevorstehen könnte. Dies dürfte dann die Börse stützen. Ein kleiner Zinsschritt gilt als eingepreist.

Als leichten Belastungsfaktor für Dollar und Aktienmarkt machen Händler das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten Kamela Harris und Donald Trump aus. Mehrheitlich sehen Beobachter Harris als Siegerin, selbst Trump wohl gesonnene Medien aus dem extrem konservativen Lager bescheinigen Trump einen schwachen Auftritt. "Die Märkte scheinen Harris einen Punktsieg zugesprochen zu haben (...). Im Devisenhandel wird ein Sieg von Trump mit einem stärkeren Dollar in Verbindung gebracht, der derzeit auf breiter Front schwach gehandelt wird", analysiert ING-Analyst Francesco Pesole.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2024 06:31 ET (10:31 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.