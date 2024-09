Niederdorfelden (ots) -Nachdem Engelhard Arzneimittel bereits das letzte Geschäftsjahr mit einem Umsatz-Rekord abschließen konnte, geht die Erfolgsgeschichte auch im nun abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 weiter: Das Familienunternehmen, das in 5. Generation von den beiden CEOs und Brüdern Richard und Oliver Engelhard, geführt wird, schließt das Geschäftsjahr mit einem weiteren Umsatz-Rekord in Höhe von 176 Mio. Euro ab. Richard Engelhard, CEO: "Wir sind stolz auch dieses Geschäftsjahr mit einem so großartigen Umsatzergebnis abzuschließen. Das ist eine großartige Gemeinschaftsleistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens und nach schwierigen Corona-Jahren, die gerade einmal 3 Jahre zurückliegen, eine enorme Leistung."Engelhard Arzneimittel gehört zu den führenden OTC-Herstellern in Deutschland mit namhaften Marken wie Prospan®, Sinolpan® isla®, Tyrosur® oder Velgastin®. Mit seinem pflanzlichen Hustensaft Prospan®, der in über 100 Länder weltweit exportiert wird, ist der Global Player vor den Toren Frankfurts, der ausschließlich "Made in Germany" produziert, seit vielen Jahren Weltmarktführer. Für die beiden CEOs ist dieser erneute Umsatzrekord vor dem Hintergrund globaler Probleme und Krisen, einer nach wie vor anhaltenden Lieferkettenproblematik u.v.m., eine Bestätigung, dass Engelhard Arzneimittel mit seinen Marken auch für die Zukunft gut aufgestellt und gerüstet ist.Mitarbeiterzahl hat sich seit 2000 verdreifachtEngelhard wächst nicht nur im Umsatz, sondern auch die Mitarbeiterzahl wächst beständig. Richard Engelhard: "Waren es im Jahr 2000 noch 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat sich die Zahl bis ins Jahr 2024 fast verdreifacht - auf mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu sind fast 40 Stellen offen. Auch wir bekommen den Arbeits- und Fachkräftemangel zu spüren."Im kommenden Geschäftsjahr plant Engelhard zahlreiche Investitionen - u.a. in neue Maschinen und einen neuen, modernen Laborkomplex. "Wir wollen und werden weiterwachsen", erklärt Oliver Engelhard. Ein Schwerpunkt neben den wichtigen Ländermärkten Deutschland und Österreich, die von Engelhard in Eigenregie organisiert werden, ist das internationale Geschäft auf allen 5 Kontinenten, die mit ausgewählten Vertriebspartnern versorgt werden. Dabei steht die Gewinnung weiterer Länder im Fokus sowie der Ausbau und Intensivierung der Absatzzahlen in Nordamerika und Asien. "Hier sehen wir noch großes Absatzpotential, das wir für unser Wachstum in Angriff nehmen", so der CEO.Made in Germany, Made in HessenEin weiteres wichtiges Vorhaben, das Engelhard beherzt angeht, ist die Ansiedlung der Logistik in der unmittelbaren Nähe zum Headquarter. Bisher verfügt Engelhard über ein Großlager im etwa 50 km entfernten Butzbach. "Wir möchten unser Lager wieder zurück an unseren Standort holen. Für uns geht es dabei auch insgesamt um die Zukunfts- und Standortsicherung, denn wir wollen und werden auch weiterhin mit dem Qualitätsanspruch 'Made in Germany, Made in Hessen" unsere Produkte entwickeln, produzieren und weltweit vertreiben", so Richard Engelhard.Jubiläum der Premiummarke Prospan®Ein Highlight im nächsten Jahr wird das 75-jährige Jubiläum der Premiummarke Prospan® sein. Ein pflanzlicher Hustensaft, der aus einem persönlichen Schicksal des Urgroßvaters von Richard und Oliver Engelhard entwickelt wurde, und bereits seit vielen Jahren die Weltmarktführerstellung im Segment pflanzlicher Hustensäfte einnimmt. Oliver Engelhard zum Abschluss: "Unser Hustensaft Prospan® hat sich über Jahrzehnte bewährt. Ganze Generationen sind mit ihm groß geworden und nutzen unseren Hustensaft für jeweils die nächste Generation. Das ist eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die wir in den nächsten Jahren fortschreiben werden.Über EngelhardAls einer der führenden Markenhersteller im OTC-Bereich erforscht und entwickelt Engelhard Markenarzneimittel aus Wirkstoffen, die zu den besten ihrer Klasse zählen. Das Ergebnis sind international führende Marken wie Prospan®, Sinolpan®, isla®, Tyrosur® und Velgastin®, die nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt und in mehr als 100 Ländern vertrieben werden. Die Kernkompetenzen des 1872 aus einer Apotheke in Frankfurt heraus entstandenen Unternehmens liegen in den Bereichen Atemwegs- und Hauterkrankungen sowie Verdauungsprobleme. Dafür arbeiten mittlerweile mehr als 550 Mitarbeiter, die einen jährlichen Umsatz von ca. 176 Mio. EUR erwirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.engelhard.de (http://www.engelhard-am.de).Pressekontakt:Frank Ahnefeld+49 6101 539-2470F.Ahnefeld@engelhard.deOriginal-Content von: Engelhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111771/5862447