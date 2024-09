Berlin (ots) -Auf der IFA 2024 in Berlin präsentiert ECOVACS, ein weltweit führendes Unternehmen in der Servicerobotik, seine neuesten Innovationen und setzt dabei neue Maßstäbe in der Haushaltsreinigung. Das Unternehmen erhielt für seine technologischen Durchbrüche gleich zwei Auszeichnungen: den "Indoor Cleaning Solutions Gold Award" für den Saug-Wisch-Roboter DEEBOT X8 PRO OMNI sowie den "Home Cleaning Robot Brand Award" für die gesamte Marke ECOVACS. Diese doppelte Ehrung unterstreicht die Vorreiterrolle des Unternehmens in der Branche und verdeutlicht seinen Anspruch, die Zukunft der Haushaltsroboter zu gestalten.Innovationen und AuszeichnungenMit seinen innovativen Produkten zeigte ECOVACS, warum das Unternehmen weiterhin als Branchenführer gilt: Im Mittelpunkt der IFA-Präsentation steht die neue DEEBOT X8-Familie, die dank des revolutionären Water Renewal Mopping System für eine noch gründlichere und effizientere Bodenreinigung sorgt. Begleitet wird die Premiere von dem ultradünnen DEEBOT T50, der durch seine Bauweise auch schwer zugängliche Stellen mühelos reinigen kann."Unsere Mission ist klar: Wir wollen die Reinigungsindustrie in eine neue Ära führen und den Alltag der Menschen durch intelligente, benutzerfreundliche Technologie erleichtern", betont David Cheng Qian, stellvertretender Vorsitzender der ECOVACS Group und CEO von ECOVACS ROBOTICS. Die Auszeichnungen seien eine Bestätigung für das Engagement des Unternehmens, ständig an der Spitze der Innovation zu stehen.Technologische Spitzenreiter: DEEBOT X8 und T50Ein Highlight der Messe ist zweifelsohne die DEEBOT X8-Serie. Mit ihrem OZMO ROLLER Water Renewal Mopping System kombiniert sie eine fortschrittliche Walzenstruktur mit starkem Saugdruck von bis zu 13.000 Pa, was eine noch effektivere und hygienischere Bodenreinigung ermöglicht. Hinzu kommen Technologien wie die AINA 2.0 Navigation und ZeroTangle 2.0, die dafür sorgen, dass der Roboter Hindernisse erkennt und ohne Verwicklungen arbeiten kann. Die neue Mini OMNI Station rundet das Paket mit automatischer Selbstreinigung ab und spart gleichzeitig Platz.Eine weitere Innovation stellt der nur 81 mm hohe DEEBOT T50 dar, der speziell dafür entwickelt wurde, schwer erreichbare Bereiche wie unter Möbeln zu reinigen. Trotz seiner kompakten Größe verfügt der T50 über eine beeindruckende Saugleistung von 15.000 Pa und die neueste ZeroTangle-Technologie, die besonders effizient Haare entfernt."Die DEEBOT X8-Familie ist ein großer Schritt in Richtung einer effizienteren und intelligenteren Reinigung", so Cheng Qian weiter. "Diese Produktreihe wurde entwickelt, um den verschiedenen Bedürfnissen unserer globalen Kunden gerecht zu werden und das Reinigungserlebnis auf ein neues Niveau zu heben."Globale Präsenz und ehrgeizige ZieleECOVACS hat in den letzten Jahren ein starkes internationales Wachstum verzeichnet, insbesondere in Europa und dem Asien-Pazifik-Raum. Das Unternehmen meldete für 2023 einen Anstieg der Auslandseinnahmen um 25,76 %, wobei die Umsätze in Europa sogar um 40,5 % zunahmen. "Wir sehen besonders im europäischen Markt enormes Potenzial", erklärte Cheng Qian. "Unsere Produkte, darunter der Rasenmähroboter GOAT, der auf die Bedürfnisse europäischer Haushalte zugeschnitten ist, sind sehr beliebt und tragen zu unserem Wachstum bei."Das langfristige Ziel von ECOVACS sei es, sich als weltweit führender Anbieter von Bodenreinigungsgeräten zu etablieren. Der Erfolg des Unternehmens, das mittlerweile in über 170 Märkten vertreten ist und mehr als 28 Millionen Haushalte bedient, bestätigt diese Ambition. Neben den Flaggschiffprodukten für die Bodenreinigung investiert ECOVACS verstärkt in neue Anwendungen wie Rasenmähroboter und kommerzielle Reinigungsroboter.Forschung und Entwicklung als Schlüssel zum ErfolgEin zentraler Bestandteil der Strategie von ECOVACS sei das starke Engagement in Forschung und Entwicklung. Seit 2018 hat das Unternehmen rund 3 Milliarden Yuan in die Entwicklung neuer Technologien investiert und beschäftigt 16 % seiner Belegschaft im Bereich der technologischen Innovation. Im Jahr 2023 stiegen die F&E-Ausgaben auf 877 Millionen Yuan, was einem Anstieg von 17,87 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht."Innovation ist das Herzstück unseres Unternehmens", so Cheng Qian. "Mit über 2.000 Patenten weltweit und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden entwickeln wir Produkte, die nicht nur technologisch führend, sondern auch benutzerfreundlich sind."Künstliche Intelligenz als treibende KraftEin entscheidender Faktor für den zukünftigen Erfolg von ECOVACS sei außerdem die Integration von künstlicher Intelligenz. So ist der DEEBOT X8 mit dem Sprachassistenten YIKO-GPT ausgestattet, der natürliche Sprachbefehle versteht und die Robotersteuerung intuitiv macht. Dank KI verbessert sich auch die Navigation der Roboter, die in Echtzeit Hindernisse erkennen und effizienter reinigen können."KI ist die Zukunft der Service-Robotik, und wir investieren stark in diese Technologie, um noch intelligentere und benutzerfreundlichere Produkte zu entwickeln", erklärte Cheng Qian. "Mit der Integration von künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und Edge-Computing werden wir die Reinigungsbranche weiter revolutionieren."Zukunftsaussichten und neue MaßstäbeMit seinen innovativen Haushaltsrobotern hat ECOVACS auf der IFA 2024 gezeigt, wie die Zukunft der Reinigungstechnologie aussehen kann. Die doppelte Auszeichnung unterstreicht nicht nur die technologische Führungsrolle des Unternehmens, sondern auch sein Engagement, die Branche kontinuierlich voranzubringen. Durch den klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung, die Integration von KI und das Streben nach benutzerfreundlichen Produkten ist ECOVACS gut positioniert, um auch in den kommenden Jahren als globaler Marktführer der Servicerobotik zu bestehen.Pressekontakt:Silvia Qinsilvia_qin@asiadg.comOriginal-Content von: ECOVACS ROBOTICS CO., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162091/5862477