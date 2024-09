Hamburg (www.fondscheck.de) - HANSAINVEST Real Assets verkündet den erfolgreichen Verkauf einer Büroimmobilie in Mexiko-Stadt an eine Gruppe privater Investoren im Rahmen eines Share-Deals, so die HANSAINVEST Real Assets GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...