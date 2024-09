Der aktuelle EV Index von HERE Technologies und SBD Automotive zeigt Dänemark als neuen Spitzenreiter in Europa bei der Einführung und Unterstützung von Elektrofahrzeugen. Seit 2020 ermittelt der Index jährlich, wer in Europa die Vorreiter und Nachzügler bei der E-Mobilität sind. In seinem Ranking vergeben die Initiatoren des EV Index bis zu 100 Punkte, um die Einführung und Unterstützung von Elektroautos in den europäischen Nationen zu bewerten. ...

