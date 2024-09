Celsius - Bullen halten sich beim Energy-Drink-Hersteller noch zurück

Die Aktie von Celsius Holding hat in den zurückliegenden fünf Monaten fast zwei Drittel des Wertes verloren. Dabei erzielte der Hersteller von zuckerfreien Energy-Drinks im ersten Halbjahr einen Rekordumsatz ein. Ist der Einbruch übertrieben?

Celsius hat sich mit dem Verkauf von zuckerfreien Energy-Drinks aus natürlichen Zutaten wie grünem Tee, Ingwer und Taurin eine Nische geschaffen. Diese Strategie erregte viel Aufmerksamkeit bei jüngeren gesundheitsbewussten Verbrauchern, und der Jahresumsatz von Celsius hat sich in den letzten drei Jahren jeweils mehr als verdoppelt. Im Zahlenwerk vom ersten Halbjahr zeigte sich allerdings, dass die Wachstumsraten nachgelassen haben und der Marktanteil von Celsius Holding auf dem Heimatmarkt USA zurückgingen. Dies kam bei den Investoren nicht gut an.

Hinter dem nachlassenden Wachstum verbirgt sich jedoch PepsiCo. 2022 startete Celsius Holding eine Vertriebskooperation mit PepsiCo. Daraufhin hat PepsiCo massiv bei Celsius Holding bestellt und die Getränke des Newcomers in die Regale gestellt und auf Lager genommen. Auf einer Analystenveranstaltung erklärte Celsius Holding kürzlich, dass der Absatz an PepsiCo im laufenden Quartal 100 bis 120 Millionen USD niedriger ausfallen dürfte als im Vorjahresquartal, da PepsiCo den Lagerbestand abbauen will. Dies setzte die Aktie vor einigen Tagen erneut unter Druck.

Gleichwohl sieht sich der Energy-Drink-Hersteller weiter auf Wachstumskurs. PepsiCo ist Großaktionär bei Celsius und dürfte somit weiterhin daran interessiert sein, den Absatz zu steigern. Die Zahlen zum zweiten Quartal zeigten, dass rund 10 Prozent des Umsatzes über Amazon verkauft wurden. Zudem expandiert Celsius ins Ausland. So schloss der Konzern eine Kooperation mit Suntory, um die Drinks in Großbritannien, Irland und Kanada zu vertreiben. Dabei ging die Expansion zuletzt nicht auf Kosten der Marge. Im ersten Halbjahr lag die EBITDA-Marge mit 24,9 Prozent mehr als doppelt so hoch wie 2020.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt. Allerdings wird sie aktuell mit rund dem 5-fachen des Jahresumsatzes bewertet. Die Aktie ist somit kein Schnäppchen. Weitere schlechte Nachrichten könnten die Aktie somit weiter unter Druck setzen.

Chart: Celsius Holding Widerstandsmarken: 33,25/35,00/40,40/45,90/56,20 USD Unterstützungsmarken: 12,75/26,90 USD Die Aktie von Celsius Holding bildete von Frühjahr 2020 bis April diesen Jahres einen langfristigen Aufwärtstrend und kratzte an der 100 US-Dollarmarke. Dann allerdings brach das Papier kräftig ein und unterschritt bei 66,40 USD (61,8-Retracementlinie), 56,20 USD (50%-Retracmentlinie) und 45,90 USD (38,2%-Retracementlinie) wichtige Unterstützungsmarken. Aktuell kämpft die Aktie, bei 33,25 USD die 23,6%-Retracementlinie zu halten. Fällt die Aktie signifikant unter dieses Level droht eine Fortsetzung der Talfahrt bis 12,75 USD, dem Tief vom April 2022. Der langfristige MACD-Indikator zeigt nachlassendes Abwärtsmomentum. Der lanfristige RSI-Indikator bewegt sich aktuell am Rand des überverkauften Bereichs. Zwischen 31,70 USD und 33,25 USD deutet sich nun eine Stabilisierung an und der kurzfristige RSI-Indikator hat sein Tief bereits überwunden Erste Anzeichen einer Erholung zeigen sich jedoch frühestens bei einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Dazu muss zunächst die Marke von EUR 35 überwunden werden. In diesem Fall würde sich Aufwärtspotenzial bis 42 USD eröffnen. Celsius Holding in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 27.09.2023 - 10.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Celsius Holding in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.09.2019 - 10.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Celsius Holding-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Faktor Optionsscheine Long auf Celsius Holding für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Reset Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Celsius Holding HD7LMX 4,27 21,673386 24,382559 3 Open End Celsius Holding HD8JV4 12,72 26,007351 29,25827 5 Open End Celsius Holding HD8JV3 13,20 27,090842 30,88356 6 Open End Celsius Holding HD8DTS 3,32 27,864765 31,116583 7 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 13:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf Celsius Holding für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Celsius Holding HD7LMW 15,81 48,748201 45,496696 -2 Open End Celsius Holding HD7LMZ 19,02 43,330745 40,622573 -3 Open End Celsius Holding HD7LN0 22,13 40,622017 37,372256 -4 Open End Celsius Holding HD7LMS 25,03 38,99678 35,748348 -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2024; 13:35 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Celsius Holding finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!