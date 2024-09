Der Rohölpreis befindet sich in der Nähe seines Jahrestiefs, nachdem er am Montag nicht erheblich zulegen konnte. - Die Märkte haben Mühe, den OPEC-Bericht zu verdauen, der hinsichtlich der Nachfrage für 2025 zu optimistisch sein könnte - Der US-Dollar-Index wird unter 101,50 gehandelt, nachdem Kamala Harris in der Präsidentschaftsdebatte über Nacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...