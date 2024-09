NEW YORK (dpa-AFX) - Eine hartnäckig hohe Kerninflation in den USA ist am Mittwoch an den US-Börsen nicht gut angekommen. Denn Beobachtern zufolge spricht dies eher für eine "kleine" Zinssenkung durch die Notenbank Fed in der kommenden Woche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,1 Prozent auf 40.289 Zähler und rutschte auf den tiefsten Stand seit Mitte August.

Die Kerninflationsrate ohne die Preise für Energie und Nahrungsmittel verharrte im August wie erwartet bei 3,2 Prozent. "Die Wohnkosten haben erneut deutlich zugelegt, nachdem diese bereits im Juli stärker als erwartet gestiegen waren", schrieb Johannes Mayr, Volkswirt des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz. Zwischenzeitliche Spekulationen auf eine große Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte hätten damit einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Der breit gefasste S&P 500 gab im frühen New Yorker Handel um 0,6 Prozent auf 5.460 Punkte nach. Für den von Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100 ging es mit 0,3 Prozent auf 18.782 Zähler weniger stark abwärts. Hier stützten die Kursgewinne großer Chip-Hersteller den Index./bek/nas

