Für Anleger stehen zur Wochenmitte wichtige Daten auf der Agenda. So wurden die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten vor US-Börsenstart veröffentlicht. Die erste Marktreaktion ist durchwachsen bis negativ. Am besten schlägt sich aktuell der Tech-Sektor, der um den Eröffnungskurs pendelt. Bei Palantir sackte der Kurs ebenfalls ab, und laut Berichten will ein Insider aus dem Gründungsteam Anteile verkaufen.

