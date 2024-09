DJ MÄRKTE USA/Aktienkurse starten nach Inflationszahlen leichter

NEW YORK (Dow Jones)--Die Indizes an der Wall Street sind leichter in den Mittwoch gestartet. Die US-Verbraucherpreise sind im August in der Kernlesung einen Tick höher als erwartet gestiegen. "Das spricht dafür, dass die Fed in der kommenden Woche die Zinsen lediglich um 25 Basispunkte und nicht gleich um 50 senken wird", kommentiert ein Händler. Die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt ist nach Veröffentlichung der Inflationsdaten auf 15 Prozent von zuvor 34 gefallen.

Der Dow-Jones-Index verliert 1,1 Prozent auf 40.276 Punkte, der S&P-500 büßt 0,6 Prozent ein, die Nasdaq-Indizes können sich aber knapp behaupten. Im Handel heißt es, insgesamt deuteten die Daten in die richtige Richtung, denn der Inflationsdruck nehme ab. Händler verweisen auch auf die inflationäre Entwicklung der Realeinkommen. Diese sind im August auf Monatssicht um 0,5 Prozent gestiegen nach einem Rückgang im Juli. Für die Konjunktur seien das positive Nachrichten, für die Inflationsentwicklung weniger, heißt es im Handel. Dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senken wird, darf dessen ungeachtet als gesichert gelten.

Als leichten Belastungsfaktor für Dollar und Aktienmarkt machen Händler das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten Kamela Harris und Donald Trump aus. Denn Harris wird mehrheitlich als Siegerin gesehen, und sogar Trump wohl gesonnene Medien bescheinigen ihm einen schwachen Auftritt. Trump gilt insgesamt als der wirtschaftsfreundlichere der beiden Kandidaten, zumal er seinerzeit als Präsident die Unternehmenssteuern gesenkt hatte.

Renten und Dollar ziehen an

Die Aussicht auf einen nur kleinen Zinsschritt sorgt für anziehende Renditen am Anleihemarkt und treibt auch den Dollar etwas an. Der Dollarindex zeigt sich auf Tagessicht 0,1 Prozent im Plus und liegt damit klar über Tagestief. Die Aussicht auf eine etwas gemächlichere Gangart im Zinssenkungszyklus belastet den Goldpreis indes allenfalls leicht.

Die Ölpreise ziehen mit der Wetterlage im Golf von Mexiko an. Der Wirbelsturm Francine ist in die Kategorie eins hochgestuft worden. Laut Angaben der US-Behörden dürften 23,5 Prozent der lokalen Ölförderung temporär ausfallen.

Trump-Auftritt belastet Kurs seiner App

Der schwache Trump-Auftritt belastet den Kurs von Trump Media & Technology Group. Der Kurs der Muttergesellschaft des von ihm gegründeten Sozialen Netzwerks bricht um über 15 Prozent ein. GameStop stürzen mit 15,6 Prozent in ähnlicher Größenordnung ab. Der Digitalspieleanbieter hat einen scharfen Absatzrückgang verbucht und im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen verfehlt.

Dave & Buster's ziehen dagegen um 6,5 Prozent an, der Restaurantbetreiber hat mit seinen Quartalszahlen die Marktprognosen überboten. Telesis Bio brechen um 60 Prozent ein, das Biotechnologieunternehmen kann die Voraussetzungen für eine Notierung an der Nasdaq nicht mehr erfüllen. Morgan Stanley verlieren nach einer Abstufung durch Goldman Sachs 1,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.275,74 -1,1% -461,22 +6,9% S&P-500 5.460,40 -0,6% -35,12 +14,5% Nasdaq-Comp. 17.008,93 -0,1% -16,95 +13,3% Nasdaq-100 18.776,24 -0,3% -52,89 +11,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,64 +3,7 3,60 -78,5 5 Jahre 3,45 +2,1 3,42 -55,4 7 Jahre 3,54 +1,5 3,52 -43,2 10 Jahre 3,65 +0,5 3,65 -22,9 30 Jahre 3,96 -1,1 3,97 -1,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi., 7:56 Di, 17:34 % YTD EUR/USD 1,1012 -0,1% 1,1043 1,1026 -0,3% EUR/JPY 156,37 -0,4% 155,92 157,24 +0,5% EUR/CHF 0,9357 +0,3% 0,9314 0,9337 +0,8% EUR/GBP 0,8446 +0,3% 0,8427 0,8439 -2,6% USD/JPY 141,92 -0,4% 141,17 142,60 +0,7% GBP/USD 1,3040 -0,3% 1,3104 1,3066 +2,5% USD/CNH (Offshore) 7,1233 -0,2% 7,1154 7,1329 -0,0% Bitcoin BTC/USD 56.161,35 -2,3% 56.229,10 57.089,70 +29,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,75 65,75 +1,5% +1,00 -6,0% Brent/ICE 70,17 69,19 +1,4% +0,98 -6,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,475 35,59 -0,3% -0,11 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.506,73 2.516,69 -0,4% -9,97 +21,6% Silber (Spot) 28,49 28,43 +0,2% +0,06 +19,8% Platin (Spot) 942,23 942,50 -0,0% -0,28 -5,0% Kupfer-Future 4,09 4,04 +1,2% +0,05 +3,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

September 11, 2024 10:16 ET (14:16 GMT)

