26. und 27. September 2024, Frankfurt am Main

Unter dem Motto «What for? Redefine the Focus» stellt das CCIR Forum Reporting die Zukunft der Berichterstattung in den Fokus: Wie können Unternehmen durch eine engagierte (Nachhaltigkeits-) Berichterstattung neue Impulse setzen, sogar neue Chancen erschliessen? Und welche Auswirkungen werden der rasant fortschreitende technologische Wandel und die Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz haben?

Hochkarätige ReferentInnen aus der Praxis erläutern am Forum wie Sie die doppelte Materialitätsanalyse umsetzen können, damit sie auch wirklich CSRD-konform ist. Wir beleuchten zudem den Status-Quo der doppelten Materialität bei DAX Unternehmen und wie ein guter Stakeholderdialog nach dem CSRD-Tsunami aussieht. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Potenzial künstlicher Intelligenz. Hier fokussieren wir auf die Bereiche Corporate Reporting, Finance und Investor Relations und diskutieren wie KI den Menschen sinnvoll ergänzen oder ablösen kann.

Neben Vorträgen gibt es auch Zeit, um Herausforderungen und praxisnahe Lösungsansätze mit Teilnehmenden namhafter Unternehmen wie adidas, BASF, Basilea, Bayer, Commerzbank, ENBW, fenaco, Flughafen München, Hannover Re, Heidelberg Materials, Intersport, SAP, VFL Bochum uvw. zu diskutieren. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Netzwerken und im Austausch mit Peers konkrete Ideen für Ihre Arbeitspraxis zu erlangen.

Feiern Sie am Vorabend mit uns die Gewinner der besten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte und erfahren Sie in der Keynote von Reto U. Schneider (NZZ) wieso wir in Diskussionen immer Recht haben!

Weitere Informationen zum Programm und den Speakern:

https://www.corporate-reporting.com/event/ccirforum24

Kontakt

Center for Corporate Reporting (CCR)

Reto Schneider

Founder & Co-CEO

reto.schneider@corporate-reporting.com

+41 79 629 69 29

Dorfstrasse 29

8037 Zürich

www.corporate-reporting.com

Enabling Stakeholder Excellence and Value Creation

Strategically anchored reporting strengthens stakeholder confidence in a company, underpins value creation and contributes to long-term success. Working in sync with our international network of experts, we empower our members to enhance the quality of their reporting. We offer high-profile events, practice-oriented publications, and tailored consulting. Corporate members benefit from ongoing knowledge transfer through trend classification, analyses, coaching, workshops, and peer-to-peer learning - consistently pragmatic, proactive and specific.

CCR's activities include the Geschäftsberichte-Symposium , topic-specific Events , the trade publication « The Reporting Times » and exclusive services for corporate members .

