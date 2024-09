Paris / London - Eine hartnäckig hohe Inflation in den USA hat am Mittwoch anfängliche Kursgewinne an Europas Börsen grossteils wieder zunichtegemacht. Lag der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 am frühen Nachmittag kurz vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise noch rund 1 Prozent im Plus, so stand zum Handelsende für den Index nur noch ein moderates Plus von 0,35 Prozent auf 4.763,58 Zähler zu Buche. Die Kerninflation ohne die Preise für Energie ...

