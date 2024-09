Die US-Leitbörsen haben den September typischerweise schwach begonnen. In der ersten Woche fiel der S&P 500 um etwa vier Prozent, während der Nasdaq um fünf Prozent und der Dow Jones knapp drei Prozent verloren. Wie geht es weiter? Die Experten der UBS überraschen nun mit diesen Aussichten - so sollten Sie als Anleger reagieren. Der kurzfristige Crash am japanischen Aktienmarkt - ausgelöst durch sogenannte "Carry Trades", ging nicht spurlos an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...