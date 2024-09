Die Erholung des USD/SGD nach dem NFP am vergangenen Freitag scheiterte am 21-DMA, so die OCBC FX-Strategen Frances Cheung und Christopher Wong. Warten auf den US CPI später am Abend "Der allgemeine Rückgang der US-Renditen, der USD und die Stärke des JPY führten heute Morgen zu einem Rückgang des USD/SGD. Der S$NEER wurde zuletzt auf ~1,91% über dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...