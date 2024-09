Die stellvertretende Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, sagte am Mittwoch auf der Asientagung, dass die hohen Zinsen die Nachfrage in einem eigentlich milden Konjunkturabschwung bremsen würden. Wichtige Zitate: Der Arbeitsmarkt ist im Vergleich zur Vollbeschäftigung immer noch angespannt. Der Arbeitsmarkt bewegt sich seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...