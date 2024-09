NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Tropensturm "Francine" hat die Großstadt New Orleans mit Starkregen und Sturmböen überzogen. Der US-Wetterdienst warnte vor gefährlichen Sturzfluten im Großraum der Südstaatenmetropole und der weiteren Umgebung im Süden des Bundesstaats.

Nach seinem Auftreffen auf Land in der deutschen Nacht schwächte sich der vormalige Hurrikan laut dem US-Hurrikanzentrum (NHC) etwas ab und gilt nur noch als Tropensturm. Schon vor "Francines" Ankunft an der Südküste Louisianas hatte es Warnungen vor schweren Sturmfluten gegeben. Der Gouverneur des Bundesstaats hatte bereits am Montag den Notstand ausgerufen. Viele Schulen waren geschlossen, in mehreren Bezirken gab es Anweisungen zur Evakuierung.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme./gma/DP/zb