Zum Beginn der New York Fashion Week hat Google Shopping eine neue KI-gestützte Funktion gestartet. Sie soll die Suchmaschine für den Bedarf von Online-Bekleidungskäufer:innen verbessern. Zumindest in den USA können Kund:innen künftig auch Kleider virtuell anprobieren. Immerhin gehören Kleider laut Google zu den "am häufigsten gesuchten Kleidungskategorien" auf der Plattform. Das gibt der Suchmaschinenbetreiber in einer Pressemitteilung bekannt. ...

