NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 650 auf 660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers passte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen an und wagte einen ersten Ausblick auf die Ende November anstehenden Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals. Gowers erinnerte an die deutliche Korrektur der Aktien vom Jahreshoch. Dies könnte bei sinkenden Treibstoffpreisen eine gute Einstiegsgelegenheit bieten, sollten die Briten ihre aktuelle Preisstabilität halten./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2024 / 00:15 / BST





ISIN: GB00B7KR2P84

