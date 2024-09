EQS-Ad-hoc: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER AD-HOC MITTEILUNG.

PharmaSGP Holding SE beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 594.405 Aktien Gräfelfing, Deutschland, 12. September 2024 - Der Vorstand der PharmaSGP Holding SE (die "Gesellschaft") (ISIN DE000A2P4LJ5 / WKN A2P4LJ) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 26. Juni 2024 heute beschlossen, bis zu 594.405 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht 4,95 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots gegen Zahlung eines Angebotspreises in Höhe von EUR 21,45 zurück zu erwerben. Es ist derzeit beabsichtigt, die zurückerworbenen Aktien einzuziehen und das Grundkapital herabzusetzen. Die beiden größten Aktionärinnen der Gesellschaft, die FUTRUE GmbH, die rund 73,6 % der Aktien der Gesellschaft hält, und die MVH Beteiligungs- und Beratungs-GmbH, die rund 7,8 % der Aktien der Gesellschaft hält, haben sich gegenüber der Gesellschaft unwiderruflich dazu verpflichtet, das Aktienrückkaufangebot für alle von ihnen direkt oder indirekt gehaltenen Aktien nicht anzunehmen. Die Annahmefrist beginnt am 13. September 2024, 00:00 Uhr (MESZ), und endet voraussichtlich am 26. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 594.405 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen im Verhältnis der 594.405 Aktien zur Anzahl der insgesamt zum Rückkauf von den Aktionären eingereichten Aktien, berücksichtigt. Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die vor Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.pharmasgp.com) im Bereich "Investor Relations - Die Aktie - Aktienrückkäufe - Aktienrückkauf 2024" sowie anschließend im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht werden wird.



Kontakt PharmaSGP Holding SE

Claudius Krause (cometis AG)

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing

Tel.: +49 611 205855-28

E-Mail: ir@pharmasgp.com Haftungsausschluss Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, versendet, verteilt oder verbreitet werden, und zwar jeweils weder durch Verwendung eines Postdienstes noch eines anderen Mittels oder Instrumentariums des Wirtschaftsverkehrs zwischen den Einzelstaaten oder des Außenhandels oder der Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies schließt unter anderem Faxübertragung, elektronische Post, Telex, Telefon und das Internet ein. Auch Kopien dieses Angebots und sonstige damit in Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen weder in die Vereinigten Staaten von Amerika noch innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika übersandt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der PharmaSGP Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung; insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld und andere Faktoren. Die PharmaSGP Holding SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



