Nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für den August kam beim DAX gestern etwas Hektik auf. Zwischenzeitlich drehte er auch in die Verlustzone. Am Ende ging er mit einem Zugewinn von 0,35 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...