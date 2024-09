Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Expansion

Photon Energy ist der erste von der Energieregulierungsbehörde gelistete Energie Aggregator in Polen Photon Energy ist das erste Unternehmen, das von der Energieregulierungsbehörde (pl. Urzad Regulacji Energetyki / URE) offiziell als Energieaggregator gelistet wird.

Ab dem 1. Dezember 2024 beabsichtigt Photon Energy, Aggregationsdienste für Strom sowie System und Flexibilitätsdienstleistungen für die wichtigsten polnischen Stromnetzbetreiber bereitzustellen

Alle bisher von Lerta angebotenen Dienste werden in die Marke Photon Energy integriert, was einen bedeutenden Schritt in der Umwandlung von Photon Energy in einen führenden Energieaggregator darstellt. Amsterdam - 12. September 2024 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") ist stolz darauf, bekannt geben zu können, dass es einen bedeutenden Meilenstein erreicht hat. Die polnische Tochtergesellschaft Photon Energy Trading PL ist das erste Unternehmen, das von der Energieregulierungsbehörde (pl. Urzad Regulacji Energetyki / URE) in Polen offiziell als Energieaggregator gelistet wurde, mit Gültigkeit ab 9. September 2024. Aufbauend auf Erfahrung und Marktposition als drittgrösster Aggregator von Demand Side Response Dienstleistungen im polnischen Kapazitätsmarkt ist Photon Energy - vorerst als das einzige Unternehmen am polnischen Energiemarkt - in der Lage Stromproduzenten und -verbrauchern sowie sog. "Prosumern" die Monetisierung ihrer Flexibilität über alle Formen der Systemdienstleistungen anzubieten. "Wir freuen uns sehr, diesen entscheidenden Moment auf unserem Weg zu markieren, indem wir der erste von URE gelistete Aggregator geworden sind", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Wir befinden uns nun in der Poleposition auf dem immer noch jungen polnischen Markt für System- und Flexibilitätsdienstleistungen und planen, unsere Erfahrung als DSR Aggregator auf das gesamte Spektrum von Möglichkeiten für Stromerzeuger, Energiespeichersysteme und Stromkonsumenten ihre Flexibilität dem polnischen Stromnetz anzubieten, einzusetzen." Photon Energy beabsichtigt, seine Aggregationsaktivitäten ab dem 1. Dezember 2024 in den von den großen polnischen Netzbetreibern abgedeckten Gebieten aufzunehmen, darunter Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Enea Operator, ENERGA-OPERATOR S.A., Stoen Operator, TAURON Dystrybucja SA und PGE Dystrybucja SA. Der Status eines Energieaggregators ermöglicht es Photon Energy, wichtige System- und Flexibilitätsdienste bereitzustellen und so die Stabilität und Effizienz des polnischen Stromnetzes zu verbessern. "Energieflexibilität und -aggregation spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Stabilität und Effizienz des polnischen Energienetzes", sagte Piotr Wypyszynski, Flexibility and Ancillary Services Manager. "Indem wir unsere Aggregationsfähigkeiten verbessern, tragen wir zu einem widerstandsfähigeren und anpassungsfähigeren Energiesystem bei, das den Anforderungen des modernen Energiemarktes besser gerecht wird." Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt in der laufenden Transformation von Photon Energy. Seit über 16 Jahren ist Photon Energy führend bei der Bereitstellung umfassender Solarstromlösungen, einschließlich Projektentwicklung, Engineering, Beschaffung, Bau (EPC) sowie Betrieb und Wartung (O&M). Das Unternehmen bedient Kunden in seinen CEE-Märkten, darunter Polen, sowie Australien. Im Jahr 2022 übernahm Photon Energy Lerta SA, den drittgrößten polnischen Aggregator für Demand Side Response (DSR). Die Technologie und Infrastruktur von Lerta wurden erfolgreich in Photon Energy integriert, und ab Dezember 2024 werden alle Dienstleistungen von Lerta in Polen unter der Marke Photon Energy angeboten. Diese Integration stärkt nicht nur die Position von Photon Energy auf dem Markt, sondern erweitert auch seine Möglichkeiten, ein breiteres Spektrum an Energieflexibilitätslösungen anzubieten. Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group ist ein Konzern, der weltweit Lösungen für erneuerbare Energien, sauberes Wasser und Umweltsanierung anbietet. Photon Energy und Lerta bieten umfassende Lösungen für erneuerbare Energien, einschließlich Solarenergie und Energieflexibilität. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 160 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Das firmeneigene Portfolio umfasst Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 138,6 MWp.In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 880 MWp. Das virtuelle Kraftwerk von Photon Energy verbindet Erzeuger und Verbraucher erneuerbarer Energien mit einer Gesamtleistung von über 480 MW. Photon Energy und Lerta verfügen über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MWfür 2024. Über Photon Water bietet die Gruppe Lösungen für die Wasseraufbereitung und das Wassermanagement an und entfernt mit seiner Sanierungstechnologie PFAS und andere Schadstoffe aus Wasser und Boden. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an Xetra, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa. Medienkontakt Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com Investorenkontakt Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



