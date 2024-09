DJ Haustarifgespräche bei Volkswagen beginnen schon am 25. Septemeber

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag bei Volkswagen starten rund einen Monat früher als geplant. Sie beginnen am 25. September in Hannover, wie IG Metall und die Arbeitgeberseite laut Gesamtbetriebsrat bekanntgaben.

Der Betriebsrat rechnet vor dem Hintergrund der Verschärfung des Sparprogramms bei Volkswagen und der Aufkündigung der Beschäftigungssicherung durch das Unternehmen mit komplexen und langwierigen Gesprächen.

Auf der Arbeitnehmerseite sitzen neben Verhandlungsführer Thorsten Gröger von der IG Metall unter anderem die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und ihr Stellvertreter Jürgen Mahnkopf mit am Tisch. Verhandlungsführer auf der Arbeitgeberseite ist Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Marke Volkswagen Pkw.

Der Haustarifvertrag gilt für die sechs Standorte der Volkswagen AG (Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg) sowie bei den Töchtern Financial Services, Immobilien und der dx. one GmbH. Darunter fallen etwa 120.000 Mitarbeiter direkt und viele weitere indirekt, weil die IG Metall laut Betriebsrat in Tochtergesellschaften eigene Tarifverträge in Anlehnung an den Haustarifvertrag abschließt.

