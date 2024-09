Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Im bisherigen Jahresverlauf konnte sich das High-Yield-Segment mit einer positiven Performance von 5,2% (Stand: 23. August) gut behaupten, so Akram Gharbi, Head of High Yield, Crédit Mutuel Asset Management bei La Française Systematic Asset Management.Dank des hohen Carry und der geringen Ausfallquoten habe die Anlageklasse trotz der lockeren Geldpolitik weiterhin das Interesse der Anleger auf sich gezogen. ...

