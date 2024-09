Die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) hat in den vergangenen fünf Tagen einen massiven Kursanstieg von über +15% hingelegt. Hintergrund ist eine positive Überraschung. Gleichzeitig gibt es aber auch negative Signale durch Insidertransaktionen. Was bedeutet das für die Papiere? Gute & schlechte Nachrichten Bei Palantir standen in dieser Woche insbesondere zwei Nachrichten im Fokus: erstens der Aufstieg des Unternehmens in den S&P500 und zweitens der Verkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...