Stuttgart (ots) -Fairplay wird belohnt: Lotto Baden-Württemberg hat mit Salto einen neuen Wettbewerb für Sportvereine ins Leben gerufen. Unter dem Motto Fairplay können sich ab Freitag, 13. September, alle Sportvereine im Land bewerben. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro, der Erstplatzierte erhält 37.000 Euro. Medienpartner der Aktion ist der Radiosender bigFM.Vielfalt statt Ausgrenzung, im Team statt alleine, Freude am Sport statt Frust und Leistungsdruck - mit Salto 2024, dem neuen Sportvereinspreis von Lotto BW, werden gezielt Sportvereine unterstützt, die sich für Fairplay einsetzen. Auf dem Platz, am Spielfeldrand und darüber hinaus. "Die Förderung des Sports hat bei Lotto Baden-Württemberg Tradition. Salto möchte das Engagement und die ehrenamtliche Arbeit der Sportvereine in Baden-Württemberg weiter stärken und die Bedeutung für die Gesellschaft mehr ins Rampenlicht rücken", sagt Lotto BW-Geschäftsführer Georg Wacker. "Im Verein lernt man nicht nur schnell zu laufen oder hoch zu springen, sondern es werden auch Werte wie eben Fairplay vermittelt, die für unser Zusammenleben wichtig sind."Baden-Württemberg kann für Favoriten abstimmenDer Wettbewerb startet am Freitag, 13. September. Online auf www.salto-lottobw.de können Vereine in einem maximal 90-sekündigen Video zeigen, wie sie Fairplay leben. Dabei kann es sich zum Beispiel um ausreichend Spielzeit für alle Teammitglieder, gemeinsame Aktivitäten auch abseits des Sports oder ein soziales Projekt handeln. Denn bei Fairplay geht es nicht allein darum, die vorgegebenen Regeln einzuhalten. Es geht auch um Ehrlichkeit, Respekt und Rücksichtnahme sowohl auf als auch neben dem Platz. Die Bewerbungsfrist endet am Sonntag, 6. Oktober. Daran schließt sich die Votingphase an.Ab Mittwoch, 9. Oktober, zählt jede Stimme. Mitglieder, Freunde, Fans und Interessierte: Alle dürfen bis Sonntag, 20. Oktober, jeweils einmal täglich für ihren Favoriten abstimmen. Unter allen Teilnehmenden werden 10 x 100 Euro verlost. Die zehn Vereine mit den meisten Stimmen gewinnen jeweils 7.000 Euro. Außerdem haben sie die Chance auf den Hauptpreis im Wert von 30.000 Euro. Ausgelost wird dieser in einer Live-Ziehung am Donnerstag, 24. Oktober, in der Zentrale von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart.Über alle Wettbewerbsphasen hinweg sendet bigFM Radiospots, die zum Mitmachen animieren. Auch die Social-Media-Kanäle des Radiosenders machen auf den Sportvereinspreis aufmerksam: Fabian Kapfer, Moderator von bigFM, stellt Salto in kurzweiligen Reels vor.Alle weiteren Informationen zu Salto 2024 - Der Sportvereinspreis von Lotto BW gibt es unter www.salto-lottobw.de.Lotto Baden-Württemberg: Förderer des SportsVon den Erträgen der Lotterien von Lotto Baden-Württemberg profitieren die über 11.000 Sportvereine in Baden-Württemberg in vielfältiger Form. Ob Fußball, Leichtathletik oder Wassersport: Alle erhalten direkt oder indirekt Gelder aus dem Wettmittelfonds des Landes, in diesem Jahr insgesamt 59,3 Millionen Euro. Neben dem Spitzensport und Sportstättenbau liegt ein weiterer Schwerpunkt der Förderung auf dem Breiten- und Freizeitsport. Auch als Sponsor unterstützt Lotto Baden-Württemberg zahlreiche Vereine, Veranstaltungen sowie Athletinnen und Athleten im Südwesten.