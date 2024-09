Diese Aktien fallen gerade, doch laut den Experten der Bank of America sollten Anleger auf keinen Fall hier in ein fallendes Messer greifen. Stattdessen bietet es sich laut Meinung der Analysten an, in diese Branchen sicher zu investieren. Sollten Anleger auf die Meinung der Marktbeobachter hören? Tech-Aktien sind aktuell beständig am Fallen. Insbesondere vormalige Highflyer wie Nvidia und Co. stehen jetzt unter Druck. Doch laut den Analysten der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...