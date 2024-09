Basel - Die Baloise hat in der ersten Jahreshälfte mehr verdient als im Vorjahr, dies auch dank der guten Entwicklung an den Finanzmärkten. Zudem setzt sich die Versicherungsgruppe neue Mittelfristziele und will sich für die Zukunft fit trimmen. Dabei dürften um die 250 Stellen verloren gehen. Den konsolidierten Gewinn steigerte die Baloise in den Monaten Januar bis Juni um 7,6 Prozent auf 219,1 Millionen Franken, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. ...

