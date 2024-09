München (ots) -Am 17. September 2024 ab 13.00 Uhr findet das erste beyond economy Festival in den Muffatwerken München mit bis zu 1.000 Teilnehmern statt. Der Begriff "beyond economy" steht dabei für eine enkelfähige Wirtschaft, die ökologische und soziale Prinzipien zu einer neuen Vision verbindet.Das Event richtet sich an Unternehmen, Start-ups, Investoren und Fachleute, die gemeinsam eine Wirtschaft der Zukunft gestalten wollen. Das Festival will sich dafür als Plattform für Akteure aus Wirtschaft, Umwelt, Nachhaltigkeit und Politik etablieren, um ganzheitliche Lösungen für globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die wachsende soziale Ungerechtigkeit zu diskutieren. Vorträge und Workshops zu Business Ecosystemen, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und vielen weiteren Themen bieten Raum für Austausch, Inspiration und neue Partnerschaften.Programm und HighlightsDas Festival bietet ein interaktives Vortragsprogramm auf drei Bühnen. Es gibt Keynotes, Panels, Workshops, Startup Pitches und vieles mehr.Zu den Keynote-Speakern gehören neben Festival-Gründer Michael Schwienbacher (Sym GmbH) unter anderem Prof. Dr. Johanna Gollnhofer von der Universität St. Gallen, Stephan Grabmeier (Future Designer und Experte für Transformation) Heiko Büttner (Chef der S-Bahn München und Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn) sowie Merlin Reingruber (Geschäftsführer von Mayerhofer Elektronik). Veranstalter ist die Sym GmbH (https://sym.eco), ein Start-up, das sich auf die Entwicklung von nachhaltigen Business-Ecosystemen spezialisiert hat.Ab 20.00 Uhr rundet ein Benefizkonzert der Stiftung Concerto 21 das Festival ab, bei dem Shuteen Erdenebaatar und Goran Stevanovich Klassik, Jazz und Popmusik vereinen.Weitere Informationen, Programm und Anmeldung: beyond-economy.ecoPressekontakt:WORDUP PRSüdliche Auffahrtsallee 6680639 Münchenwww.wordup.de+49(0)89 2 878 878-0presse@wordup.deOriginal-Content von: Sym GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163559/5863133