SINGAPUR (dpa-AFX) - Papst Franziskus hat bei einem Besuch in Singapur vor den negativen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Zusammenleben in der Gesellschaft gewarnt. "Die hoch entwickelten Technologien des digitalen Zeitalters und die rasanten Entwicklungen bei der Nutzung von KI dürfen uns nicht vergessen lassen, dass es wesentlich ist, reale und konkrete menschliche Beziehungen zu pflegen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem Empfang in dem südostasiatischen Stadtstaat.

Bei solchen Entwicklungen bestehe die Gefahr, "sich auf gefährliche Weise in einer fiktiven und ungreifbaren Wirklichkeit zu isolieren". Stattdessen solle KI genutzt werden, um einander näherzukommen sowie in der Gesellschaft Verständnis und Solidarität zu fördern. Franziskus hatte schon beim diesjährigen G7-Gipfel im Juni in Italien die Gruppe sieben demokratischer Industrienationen (G7) gemahnt, KI nicht ohne Kontrolle zu lassen.

Letzte Station der zwölftägigen Reise



Am Nachmittag (Ortszeit) feierte der Papst mit etwa 50.000 Menschen einen Gottesdienst im Nationalstadion von Singapur. Von den knapp sechs Millionen Einwohnern des Stadtstaates sind nach Angaben des Vatikans nur 176.000 katholischen Glaubens. Der Großteil der Bevölkerung hat chinesische Wurzeln. Zu der Messe kamen auch Gläubige aus anderen südostasiatischen Ländern wie Malaysia, Myanmar und Vietnam.

Singapur ist die letzte Station der bislang längsten Auslandsreise des Papstes von insgesamt zwölf Tagen. Zuvor war er bereits in Indonesien, Papua-Neuguinea und Osttimor. Am Freitag fliegt er zurück nach Rom./cs/DP/jha