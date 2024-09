Frankfurt am Main (ots) -In der zweiten Ausgabe des digitalen Karg Magazins dreht sich alles um das Thema "Underachievement"Die zweite Ausgabe des Karg Magazins ist dem Thema "Underachievement" gewidmet. Das kostenlose und digitale Karg Magazin, das zweimal im Jahr erscheint und von der Karg-Stiftung herausgegeben wird, soll sowohl pädagogische und psychologische Fachkräfte mit der Bereitstellung von Praxismaterialien in ihrer praktischen Arbeit unterstützen als auch Eltern mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen weiterhelfen. Jede Ausgabe hat einen anderen Schwerpunkt innerhalb des Themenbereichs Hochbegabung und Begabtenförderung.Die Karg-Stiftung fördert hochbegabte Kinder und Jugendliche, indem sie psychologische und pädagogische Fachkräfte in der Begabtenförderung qualifiziert und so zu einem gerechteren Bildungssystem beiträgt.Was versteht man unter Underachievement?Langeweile im Unterricht kennen besonders Schülerinnen und Schüler, die schneller denken und den Lernstoff schon beherrschen, leider sehr gut. Hochbegabte Kinder und Jugendliche, die sich im Unterricht unterfordert fühlen, sind oft nicht mehr aufmerksam, schalten ab und haben im schlimmsten Fall keine Lust mehr auf die Schule, ziehen sich zurück oder stören den Unterricht. Der Anreiz des Lernens geht verloren, die Noten gehen häufig in den Keller.Und wie sehen das Betroffene?Davon berichtet Daniel, ein Schüler aus der 9. Klasse eines Gymnasiums: "Zum Glück muss ich mich in Englisch nicht konzentrieren, der Stoff ist sowieso easy. Ich will aber unbedingt den Text vorlesen, ich weiß nämlich, dass meine Aussprache die beste der Klasse ist. Ich verstehe ja, dass die anderen auch mal drangenommen werden müssen. Aber was mache ich dann in der Zeit? Ich habe den Text eh' schon doppelt so schnell selber fertiggelesen und danach ist mir immer langweilig."Schüler:innen wie Daniel langweilen sich aufgrund von Unterforderung und werden von Lehrkräften im Unterricht oft als störend empfunden. Trotz ihres überdurchschnittlichen kognitiven Potenzials erbringen sie anhaltend unterdurchschnittliche Leistungen; sie werden als "Underachiever:innen" bezeichnet.So unterschiedlich diese Schüler:innen sind, so verschieden sind auch die Wege, die hinter und auch noch vor ihnen liegen. Alle haben jedoch eines gemeinsam: Ihnen gelingt es im System Schule nicht, das Potenzial, das in ihnen steckt, zur Entfaltung zu bringen.Was kann man als pädagogische oder psychologische Fachkraft tun, um die intrinsische Motivation derjenigen aufrechtzuerhalten, die schneller denken, die die Sachverhalte auf Anhieb verstehen und die höhere Anforderungen an den Lernstoff haben? Die neue Ausgabe des Karg Magazins will diese Fragen beantworten und Anregungen für die Praxis geben. Das Magazin und die Arbeitsmaterialien stehen kostenlos zum Download zur Verfügung: https://karg-magazin.deErkennen von UnderachievementBegabungsgerechtigkeit liegt dann vor, wenn alle Kinder entsprechend ihren Begabungen gefördert werden. Hier will das neue Karg Magazin Bewusstsein dafür schaffen, dass auch Schüler:innen mit weniger guten Leistungen hohe Begabungen haben können."Es ist wichtig, dass Fachkräfte und Eltern für diese besondere Art der Herausforderung sensibel sind, das Phänomen in seiner Komplexität verstehen, die Anzeichen früh erkennen und die Betroffenen unterstützen. Denn diese leiden oft darunter, dass sie ihre Potenziale nicht zeigen können. Oft sind sie im Schulalltag verzweifelt und müssen die Folgen manchmal ihr Leben lang tragen", erklärt Dr. Wiebke Evers, Projektleitung Beratung bei der Karg-Stiftung.Sehen & verstehen - begegnen & begleitenDas Karg Magazin 2 ist in zwei Bereiche gegliedert: "Underachievement sehen & verstehen" sowie "Underachievement begegnen & begleiten". Fachbeiträge schildern Hintergründe und vermitteln Eindrücke aus dem Arbeitsalltag in Schule und Beratung; mit einem Quiz kann man eigene Annahmen zum Thema überprüfen.Das Audio-Beispiel "Daniels Geschichte" vermittelt einen Eindruck aus der Perspektive eines betroffenen Schülers und wird von Stellungnahmen dreier Fachkräfte flankiert. Ein Video befasst sich mit der Rolle von Motivation als Motor für Veränderung. In zwei Interviews geht es um Erfahrungen mit Underachievement im Familienkontext sowie einem ressourcenorientierten Umgang mit dem Phänomen an einem Greifswalder Gymnasium.In einer Toolbox gibt es schließlich praktische Werkzeuge, die im Arbeitskontext das Erkennen und den Umgang mit Underachievement erleichtern können.Kurzinfos- Karg Magazin 2: Underachievement: Sehen & verstehen - begegnen & begleiten / Erkennen von Underachievement sowie Förderung davon betroffener hochbegabter Kinder und Jugendlicher- Für wen: Lehrkräfte, pädagogische/psychologische Fachkräfte, Eltern- Inhalt: Grundlagenwissen, Fachtexte, Quiz, Audio, Film, Arbeitsmaterialien- Wie oft: das Karg Magazin erscheint zweimal im Jahr mit wechselnden Themen- ISSN 2943-3037- Herausgeberin: Karg-Stiftung- Erreichbar unter https://karg-magazin.de