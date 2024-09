Minneapolis, USA (ots) -"Warnzeichen erkennen und behandeln" - so lautet das Motto des diesjährigen Weltherztages, der am 29. September stattfindet. Herz-Kreislauf-Erkrankungen können schwerwiegende Folgen nach sich ziehen und enden häufig tödlich - sowohl in Deutschland wie auch weltweit. Mit dem Weltherztag soll ein globales Bewusstsein für dieses Problem geschaffen werden, denn das Ziel ist, die Todesursache Nummer 1 zu stoppen. Auch das Medizintechnikunternehmen CVRx macht sich dafür stark, Herz-Kreislauf-Erkrankungen früher besser zu behandeln.Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind seit Jahren die häufigste Todesursache: Hierzulande ging 2023 ein Drittel (33,9 Prozent) aller Todesfälle auf Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche (Herzinsuffizienz) oder eine ähnliche Erkrankung zurück.[1] Weltweit sterben jedes Jahr 20,5 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen.[2] Die World Heart Federation (https://world-heart-federation.org/world-heart-day/) macht sich dafür stark, diese Zahl global zu senken. Ansprechpartner für den Weltherztag (http://www.herzstiftung.de/weltherztag.html) in Deutschland ist die Deutsche Herzstiftung (http://www.herzstiftung.de/), die auf Ihrer Webseite umfangreiche Informationen zum Thema Herzgesundheit bietet. Dieses Jahr steht der Weltherztag unter dem Motto "Warnzeichen erkennen und behandeln". Die Deutsche Herzstiftung ist die größte gemeinnützige und unabhängige Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Interessierte im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland.Auch der Medizinproduktehersteller CVRx engagiert sich für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um Betroffenen zu helfen und das Thema Herzgesundheit in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken. CVRx ist führend auf dem Gebiet innovativer kardiovaskulärer Medizintechnik. Die Mission von CVRx ist es, neue Therapieoptionen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit seinen Technologien voranzubringen.Baroreflex-Aktivierungstherapie: Innovative Therapie bei Herzschwäche und BluthochdruckEin Beispiel einer solchen innovativen Therapie stellt das medizintechnische Gerät Barostim dar. Es regt bestimmte Nervenzellen (Barorezeptoren) in der Halsschlagader an und reguliert so das Gleichgewicht des Herzkreislaufs und weiterer Körperfunktionen (Baroreflex-Aktivierungstherapie, kurz BAT). Das kleine, herzschrittmacherartige Gerät ist für Menschen mit chronischer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) und für Patientinnen und Patienten mit Bluthochdruck (Hypertonie) in Deutschland und anderen Ländern zugelassen. Zum Einsatz kommt das Gerät bei Patientinnen und Patienten, die durch Medikamente allein nicht ausreichend behandelt werden können. Eingesetzt wird das Gerät in einer kleinen, risikoarmen Operation.Körperlich fitter, mehr LebensqualitätWissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die BAT eine langfristig sichere und wirksame Behandlung ist. Darüber hinaus belegen neuere Daten, dass die BAT sowohl die körperliche Leistungsfähigkeit als auch das emotionale Wohlbefinden der Betroffenen deutlich steigert. [3,4]"Warnzeichen erkennen" und ggf. mit BAT behandelnIm Sinne des diesjährigen Mottos des Weltherztages sollten Patientinnen und Patienten und auch deren Ärztinnen und Ärzte auf Warnzeichen achten, damit Betroffene ggf. einer BAT zugeführt werden können, die sowohl die belastenden Symptome als auch die Lebensqualität generell signifikant verbessern kann:- chronische Luftnot (Dyspnoe) bei Belastung oder in Ruhe, die trotz Medikamenten besteht oder sogar schlechter wird (z. B. können Treppen einer Etage nicht mehr wie gewohnt in einem Anlauf gestiegen werden)- chronische Bein- oder Armschwellungen (Ödeme), die sich nachts zurückbilden können- nächtlicher Harndrang- Bluthochdruck (Hypertonus), der trotz Medikamenten weiter besteht (ein Bluthochdruck verursacht häufig keine typischen Symptome, hier hilft die regelmäßige Selbstmessung oder Messung in der Praxis; Patientinnen und Patienten mit Hypertonus können leiden unter Schwindel, Kopfschmerzen, Nervosität, Ohrensausen oder Nasenbluten)- Einschränkung der allgemeinen körperlichen BelastbarkeitWeitere InformationenWelchen Beitrag die BAT bei der Behandlung von "austherapierten" Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz leisten kann, erklärt Prof. Dr. med. Philip Wenzel, stellvertretender Direktor Kardiologie und Leiter des Bereichs Herzinsuffizienz, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, im Interview: bit.ly/Interview-WenzelUnter diesem Link finden Sie ein Interview mit einem Herzschwäche-Patienten, der berichtet, wie sich seine Beschwerden mit dem medizinischen Gerät Barostim deutlich verbessert haben und wie er zu neuer Lebensfreude gefunden hat: bit.ly/CVRx-VideoÜber HerzinsuffizienzHerzinsuffizienz (HI) ist eine chronische, fortschreitende Erkrankung, bei der der Herzmuskel nicht mehr in der Lage ist, genügend Blut zu pumpen, um den Bedarf des Körpers an Blut und Sauerstoff zu decken. Im Grunde kann das Herz seiner Arbeitsbelastung nicht mehr gerecht werden. Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass etwa 1 bis 2 % der Gesamtbevölkerung und über 10 % der Menschen über 70 Jahre eine symptomatische Herzinsuffizienz (HI) aufweisen. Bei etwa 50 % liegt eine Herzinsuffizienz mit reduzierter systolischer linksventrikulärer Funktion (HFrEF) vor. Die Prognose der chronischen Herzinsuffizienz ist trotz therapeutischer Verbesserungen in den letzten Jahren mit einer jährlichen Gesamtmortalität von etwa 7 % nach wie vor ungünstig. Innerhalb eines Jahres liegt die Hospitalisierungsquote bei ambulanten, stabil eingestellten HI-Patienten bei ca. 30 %. Knapp 20 % der hospitalisierten Patienten versterben im Laufe eines Jahres nach Krankenhausaufnahme. In den USA sind schätzungsweise 6,9 Millionen Erwachsene von Herzinsuffizienz betroffen, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2030 um 24 % auf fast 8,5 Millionen ansteigen wird. Insgesamt ist die Herzinsuffizienz mit einem vierfach erhöhten Sterberisiko und einem sechs- bis neunfach erhöhten Risiko für einen plötzlichen Herztod verbunden. Trotz der derzeitigen Standardbehandlung bleibt die klinische Belastung hoch. In den USA werden die gesamten direkten und indirekten Kosten für die Behandlung von Herzinsuffizienz auf 43,6 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei über 70 % der Kosten auf die medizinische Versorgung entfallen. Ohne Ergebnisverbesserungen werden die jährlichen Gesamtkosten für die Versorgung in den USA bis 2030 voraussichtlich auf 69,7 Milliarden Dollar ansteigen.Über die Baroflex-Aktivierungstherapie (BAT) mit BarostimDie Baroflex-Aktivierungstherapie mittels Barostim von CVRx ist in der EU seit 2014 für Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz und seit 2013 für Patientinnen und Patienten mit einer therapierefraktären Hypertonie zugelassen. Barostim ist ein implantierbares Gerät, das die von CVRx patentierte Technologie nutzt, um elektrische Impulse an Barorezeptoren in der Wand der Halsschlagader zu senden. Die Barorezeptoren lösen den Baroreflex des Körpers aus, der wiederum eine autonome Reaktion des Herzens zur Folge hat. Die Therapie stellt das Gleichgewicht des autonomen Nervensystems wieder her und verbessert dadurch die Symptome der Herzinsuffizienz. Barostim erhielt von der FDA die Bezeichnung "Breakthrough Device Designation" und ist von der FDA für die Anwendung bei HI-Betroffenen in den USA zugelassen. Darüber hinaus verfügt Barostim über eine CE-Kennzeichnung für HI und therapieresistente Hypertonie im Europäischen Wirtschaftsraum.Über CVRx, Inc.CVRx, Inc. ist ein US-amerikanischer Medizinproduktehersteller mit Hauptsitz in Minneapolis (USA). CVRx ist führend auf dem Gebiet innovativer kardiovaskulärer Medizintechnik. Die Mission von CVRx ist es, den heute noch hohen ungedeckten medizinischen Bedarf bei kardiovaskulären Erkrankungen mit seinen Technologien zu adressieren. Die sicheren und effektiven Therapien von CVRx nutzen und harmonisieren dabei die natürlichen Systeme des Körpers, um das klinische Outcome, die Lebensqualität und die gesamte kardiovaskuläre Gesundheit von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Hierzu trägt die neuartige Baroreflex-Aktivierungstherapie (BAT) Barostim von CVRx bei.Quellen1. Destatis https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/08/PD24_317_23211.html2. World Heart Federation https://world-heart-federation.org/world-heart-day/about-whd/?petition=close3. Lindenfeld J. Long-Term Quality of Life Response Observed in the Baroreflex Activation Therapy for Heart Failure (BeAT-HF) Trial. THT 2024, Boston, 04.03.20244. Abraham WT. Utilization of Advanced Heart Failure Interventions Observed in the Baroreflex Activation Therapy for Heart Failure (BeAT-HF) Trial. THT 2024, Boston, 04.03.2024Pressekontakt:Dr. med. Christian Bruer21up GmbHPrinzregentenstraße 5480538 MünchenE-Mail: cb@21-up.comwww.21-up.comOriginal-Content von: CVRx, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114749/5863152