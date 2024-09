JOHANNESBURG, 12. September 2024: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, die Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 bekannt zu geben.

Bitte beachten Sie: Die Präsentation der H1 2024-Ergebnisse enthält kursrelevante Informationen, die in diesem Ergebnisdokument nicht enthalten sind. Die Präsentation wird ab 14.00 Uhr (CAT) / 13.00 Uhr (GMT) / 08.00 Uhr (EST) / 06.00 Uhr (MT) unter H1 2024 results download link verfügbar sein. Der Webcast der Präsentation kann auch unter dem Link Webcast abgerufen werden.

WICHTIGSTE MERKMALE FÜR DIE SECHS MONATE BIS ZUM 30. JUNI 2024

- Anhaltender Fokus auf Sicherheit führt zu kontinuierlicher Risikoreduzierung und den besten jemals gemessenen Sicherheitsindikatoren der Gruppe im ersten Halbjahr 2024

- Niedrigere Rohstoffpreise führen zu einem Umsatzrückgang um 9 % auf R55,2 Mrd. (2,9 Mrd. US$ )*

- Der Verlust für den Berichtszeitraum in Höhe von 7,1 Mrd. R (0,4 Mrd. US$) beinhaltet nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von 7,5 Mrd. R (0,4 Mrd. US$ )*

- Starke Finanzposition mit 1,43x Nettoverschuldung beibehalten: bereinigtes EBITDA14 deutlich unter den Covenant-Grenzen

- Stärkung der Bilanz durch Initiativen zur Nicht-Schuldenfinanzierung, weitere Finanzierungen in fortgeschrittenen Phasen

- Entscheidende Schritte zur kurz- und mittelfristigen Optimierung des Betriebs

- Niedrige PGM-Preise führen zu einer weiteren Umstrukturierung der US-PGM-Betriebe und einer Reduzierung der 2E-Produktion um 200.000 2Eoz zur Kostensenkung

- Vorteile aus der Umstrukturierung des Goldgeschäfts und der zentralen Dienste in SA werden ab H2 2024 erwartet

- SA PGM-Betriebe liefern solide operative Leistung und positiven freien Cashflow

- Keliber-Lithiumprojekt mit 500 Mio. € grüner Finanzierung vollständig finanziert

* Basierend auf dem durchschnittlichen Wechselkurs von R18,72/US$ für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 von EquityRT

WICHTIGE STATISTIKEN - GRUPPE

US-Dollar SA-Rand Sechs Monate per Ende Sechs Monate per Ende Juni 2023 Dezember 2023 Juni 2024 SCHLÜSSELSTATISTIK Juni 2024 Dezember 2023 Juni 2023 GRUPPE 407 (2,458) (397) US$m Unverwässertes Ergebnis Rm (7,472) (45,195) 7,423 324 (227) 7 US$m Hauptergebnis Rm 137 (4,107) 5,891 776 340 355 US$m Bereinigtes EBITDA1,14 Rm 6,648 6,409 14,147 427 (2,459) (379) US$m (Verlust)/Gewinn für den Berichtszeitraum Rm (7,138) (45,216) 7,786 18.21 18.62 18.72 R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs unter Verwendung des Tagesschlusskurses

SCHLÜSSELSTATISTIKEN NACH REGIONEN

US-Dollar SA-Rand Sechs Monate per Ende Sechs Monate per Ende Juni 2023 Dezember 2023 Juni 2024 SCHLÜSSELSTATISTIK Juni 2024 Dezember 2023 Juni 2023 AMERIKA-REGION US-PGM-Untertagebetriebe 205,513 221,759 238,139 oz 2E PGM-Produktion2,3 kg 7,407 6,897 6,392 1,390 1,124 977 US$/2Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz 18,289 20,928 25,312 53 (18) 27 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 488 (266) 976 1,737 1,992 1,343 US$/2Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4,14 R/2Eoz 25,149 37,090 31,633 US-PGM-Recycling 162,452 147,862 154,938 oz 3E PGM-Recycling2,3 kg 4,819 4,599 5,053 2,735 1,939 1,252 US$/3Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz 23,437 36,105 49,804 20 13 8 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 147 236 371 US-Reldan-Betrieb5 0.32 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 6

US-Dollar SA-Rand Sechs Monate per Ende Sechs Monate per Ende Juni 2023 Dezember 2023 Juni 2024 SCHLÜSSELSTATISTIK Juni 2024 Dezember 2023 Juni 2023 REGION SÜDLICHES AFRIKA (SA) PGM-Operationen 799,182 873,745 828,460 oz 4E PGM-Produktion3,6,7 kg 25,768 27,177 24,857 1,867 1,304 1,309 US$/4Eoz Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz 24,499 24,276 34,006 649 309 255 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 4,766 5,826 11,794 1,083 1,094 1,150 US$/4Eoz Nachhaltige Gesamtkosten4,14 R/4Eoz 21,533 20,363 19,716 Goldbetriebe 416,738 393,847 344,109 oz Produziertes Gold kg 10,703 12,250 12,962 1,921 1,955 2,205 US$/oz Durchschnittlicher Goldpreis R/kg 1,327,000 1,170,362 1,124,871 130 63 117 US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm 2,201 1,148 2,375 1,813 2,008 2,078 US$/oz Dauerhafte Gesamtkosten4,14 R/kg 1,250,647 1,202,225 1,061,477 EUROPÄISCHE REGION Nickelraffinerie Sandouville 3,493 3,632 4,270 tNi Nickelproduktion8 tNi 4,270 3,632 3,493 26,888 21,075 20,309 US$/tNi Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent9 R/tNi 380,190 392,420 489,635 (35) (37) (15) US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm (280) (701) (627) 37,486 33,492 23,684 US$/tNi Nickeläquivalente nachhaltige Kosten10,14 R/tNi 443,366 623,615 682,628 AUSTRALISCHE REGION Century Zinkrückgewinnungsbetrieb11 24 51 42 ktZn Produziertes Zinkmetall (zahlbar)12 ktZn 42 51 24 1,640 1,766 2,366 US$/tZn Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent13 R/tZn 44,297 32,878 29,871 (28) 13 (19) US$m Bereinigtes EBITDA14 Rm (351) 217 (502) 2,418 1,759 2,228 US$/tZn Nachhaltige Gesamtkosten4,14 R/tZn 41,710 32,746 44,030

Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus, das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der Kreditvereinbarungsformel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung nach IFRS und sollte zusätzlich zu anderen Maßstäben für die finanzielle Leistung und Liquidität und nicht als Ersatz für diese betrachtet werden. Eine Überleitung vom Gewinn vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA findet sich in Anmerkung 11.1 des verkürzten Konzernabschlusses. Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den ausgewiesenen Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining Costs nicht enthalten sind. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen, die dem Ofen zugeführt werden. Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Untertagebetrieben hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM) Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate" für die Definition der All-in Sustaining Cost (AISC). Die SA PGM All-in sustaining cost schließt die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus Die Übernahme der Reldan-Unternehmensgruppe (Reldan) wurde am 15. März 2024 abgeschlossen. Die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 beinhalten die Ergebnisse seit der Übernahme. Alle wesentlichen Merkmale der US-amerikanischen Reldan-Betriebe werden getrennt von den US-amerikanischen PGM-Untertagebetrieben und dem US-amerikanischen PGM-Recycling ausgewiesen. Die SA PGM Produktion schließt die Produktion im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion und der PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Sechs Monate". Wie bereits angekündigt, hat Sibanye Rustenburg Platinum Mines Limited eine Pool- und Aktienvereinbarung zum Erwerb der 50%igen Beteiligung von Rustenburg Platinum Mines Limited an Kroondal getroffen. Die Akquisition wurde am 1. November 2023 wirksam, nachdem alle aufschiebenden Bedingungen entweder erfüllt oder aufgehoben worden waren, so dass ab dem 1. November 2023 der SA PGM-Betrieb 100% Kroondal umfasst. Die Nickelproduktion in der Raffinerie von Sandouville besteht hauptsächlich aus Nickelmetall und Nickelsalzen (in flüssiger Form), die zusammen als Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz, bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent. Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Sechs Monate" Sandouville-Nickelraffinerie für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den Nickel-Äquivalent-Betriebskosten Der Century-Betrieb für die Rückführung von Zinkabfällen ist ein führender Betrieb für die Verwaltung und Sanierung von Abfällen in Queensland, Australien. Der Century-Betrieb wurde von der Gruppe am 22. Februar 2023 erworben und die Beträge sind seit dem effektiven Datum des Erwerbs enthalten Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach Abzug des Schmelzlohns Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall. Das bereinigte EBITDA, die All-in Sustaining Cost (AISC) und die Nickeläquivalent Sustaining Cost sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Finanzkennzahlen betrachtet werden. Siehe "Nicht-IFRS-Kennzahlen" in der Broschüre zu den Betriebs- und Finanzergebnissen für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 für weitere Informationen zu den von Sibanye-Stillwater präsentierten Nicht-IFRS-Kennzahlen.

ERKLÄRUNG VON NEAL FRONEMAN, CHIEF EXECUTIVE VON SIBANYE-STILLWATER

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024 (H1 2024) wurden beträchtliche Fortschritte erzielt, um die Nachhaltigkeit unserer Geschäftstätigkeit im derzeitigen Niedrigpreisumfeld zu sichern und den operativen Cashflow zu optimieren, um die Integrität unserer Bilanz zu schützen und gleichzeitig eine Hebelwirkung für eine Erholung des Rohstoffpreiszyklus zu erhalten.

Der Konzern hat seine solide Finanzlage mit einem Bilanzverschuldungsgrad von 1,43x Nettoverschuldung: bereinigtes EBITDA zum 30. Juni 2024 deutlich unter unseren Covenants gehalten. Wir haben die Konzernbilanz durch eine Reihe von Finanztransaktionen seit Juni 2024 proaktiv gestärkt, was zu einem zusätzlichen Verschuldungsspielraum (vor Annäherung an unsere Leverage Covenants) von ca. 25 Mrd. R führte und die Liquidität und Flexibilität der Bilanz erheblich verbesserte.

Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, waren entscheidend und zeigen sich in reduzierten Kosten und einer verbesserten Rentabilität in den meisten unserer Betriebe im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023, wobei die vollen Kostenvorteile aus der jüngsten Umstrukturierung in der Region Südafrika in den kommenden Perioden zum Tragen kommen dürften. Eine weitere Umstrukturierung der US-Betriebe im Hinblick auf die niedrigeren PGM-Preise wird durchgeführt, und im Rahmen des GalliCam-Projekts wird das Potenzial für eine nachhaltige Umnutzung der Raffinerie in Sandouville durch die Produktion von aktivem Vorläufermaterial (pCAM) geprüft.

Die lang anhaltende Phase niedriger Rohstoffpreise (mit der bemerkenswerten Ausnahme von Gold) und die anhaltende Kosteninflation haben die Gewinnspannen weiter gedrückt und die Erträge und Cashflows der weltweiten Bergbauindustrie verringert.

Die Finanzergebnisse der Gruppe für das erste Halbjahr 2024 spiegeln das niedrige Rohstoffpreisumfeld wider, wobei die Rentabilität der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr vor allem aufgrund des erheblichen Rückgangs der PGM-Preise geringer ausfällt.

Das bereinigte EBITDA der Gruppe sank um 53 % auf 6,6 Mrd. R (355 Mio. US$), wobei 94 % dieses Rückgangs auf die SA PGM-Betriebe entfielen, die einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 7,0 Mrd. R bzw. 60 % auf R4,8 Mrd. R verzeichneten. Abgesehen von den US-amerikanischen PGM-Betrieben und den US-amerikanischen PGM-Recyclingbetrieben, die ebenfalls von den im Jahresvergleich niedrigeren PGM-Korbpreisen betroffen waren, verbesserte sich die finanzielle Leistung der anderen Konzernbetriebe im Jahresvergleich, wobei eine verbesserte Betriebsleistung der Raffinerie in Sandouville die bereinigten EBITDA-Verluste verringerte und die SA-Gold- und Century-Zink-Betriebe von höheren Preisen profitierten. Die Restrukturierungsmaßnahmen, die bei den PGM-Betrieben in den USA und in der Region SA durchgeführt wurden, führten zu einer Verbesserung des freien Cashflows der Gruppe um R797 Millionen im Vergleich zu H2 2023.

Die Gruppe meldete für das erste Halbjahr 2024 einen Verlust von 7,1 Mrd. R (379 Mio. USD) (nach Steuern), verglichen mit einem Gewinn von 7,8 Mrd. R (427 Mio. USD) im ersten Halbjahr 2023, einschließlich einer Wertminderung von 7,6 Mrd. R (407 Mio. USD) für die PGM-Aktivitäten in den USA, die aufgrund der um 5-8 % niedrigeren Konsenspreise für Palladium, die für die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts verwendet wurden, vorgenommen wurde. Infolgedessen wird für H1 2024 ein unverwässerter Verlust pro Aktie (EPS) von 264c mit einem Headline-Gewinn pro Aktie (HEPS) von 5c ausgewiesen, verglichen mit einem EPS von 264c und einem HEPS von 208c für H1 2023.

Trotz eines negativen freien Cashflows von 7,3 Milliarden Rand (391 Millionen US-Dollar) für den Berichtszeitraum blieb die Finanzlage der Gruppe solide, wobei das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA mit 1,43x durchaus im Rahmen lag. Obwohl die Nettoverschuldung um 6,8 Mrd. R (367 Mio. US$) anstieg (Kredite in Höhe von 34,2 Mrd. R (1,9 Mrd. US$) und Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 15,5 Mrd. R (844 Mio. US$)), war der Hauptgrund für den Anstieg der Verschuldung von 0,58x am Ende des zweiten Halbjahres 2023 der Rückgang des nachlaufenden bereinigten EBITDA über 12 Monate auf 13,1 Mrd. R (0,7 Mrd. US$).

STRATEGISCHE UMSETZUNG - KONZENTRATION AUF UNSERE STRATEGISCHEN KERNPUNKTE

Unsere grundsätzliche Position hinsichtlich der längerfristigen Aussichten für die von uns produzierten Metalle und Batteriemetalle bleibt unverändert, wobei wir eine wohlüberlegte und maßvolle strategische Antwort auf den zyklischen Abschwung der Rohstoffpreise geben. Unser strategischer Fokus liegt auf der Gewährleistung von Konsistenz über Preiszyklen hinweg, und unsere Entscheidungen werden nicht auf der Grundlage kurzfristiger Faktoren getroffen.

Wir sind zuversichtlich, dass unsere strategischen Maßnahmen zur Sicherung der operativen Nachhaltigkeit und zum Schutz unserer Bilanz dafür sorgen werden, dass die Gruppe nicht nur die derzeitige Niedrigpreisphase überstehen wird, sondern auch außerordentlich gut positioniert ist, um von einer Erholung der Metallpreise zu profitieren. Unsere Strategie bleibt relevant und angemessen, und wir sind zuversichtlich, dass wir für eine längerfristige Wertschöpfung gut aufgestellt sind.

Daher haben wir weiter in die Entwicklung des Keliber-Lithiumprojekts investiert (vielleicht etwas antizyklisch in einer Zeit des Überangebots, wie einige Beobachter meinen), um sicherzustellen, dass wir strategisch positioniert sind, um vor Ort produziertes Lithiumhydroxid (LiOH) zu liefern, das für die künftige Entwicklung des Sektors für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) in Europa erforderlich ist. Trotz des derzeitigen Überangebots an Lithium geht unsere Analyse davon aus, dass die Nachfrage nach Lithium auch bei moderateren Wachstumsannahmen für BEVs als dem derzeitigen Marktkonsens weiterhin deutlich steigen wird. Da die Genehmigung und Finanzierung neuer Bergbauprojekte immer schwieriger und kostspieliger wird, gehen wir davon aus, dass die künftige Nachfrage den Anstieg des neuen Lithiumangebots übersteigen wird, der erforderlich ist, um das prognostizierte Wachstum zu unterstützen, was in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts zu steigenden Defiziten führen wird. Da die derzeit niedrigen Preise von der Entwicklung neuer Projekte abhalten, sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, die Produktion des Lithiumprojekts Keliber für den wachsenden Defizitmarkt bereitzustellen.

Während die Bilanz der Gruppe zum Ende des ersten Halbjahres 2024 weiterhin gesund ist und der Verschuldungsgrad nicht zu hoch ist, halten wir angesichts des derzeit unsicheren makroökonomischen Umfelds an dem in der Präsentation der Ergebnisse für 2023 im Februar 2024 dargelegten vorsichtigen Ansatz fest, den Anstieg der Nettoverschuldung proaktiv zu begrenzen, bis ein positiver Cashflow aus der Geschäftstätigkeit wiederhergestellt ist.

Im Juni 2024 wurde nach proaktivem Engagement mit unseren Kreditgebern die Verschuldungsgrenze für alle Fazilitäten der Gruppe auf 3,5x bis zum 30. Juni 2025 und auf 3,0x bis zum 31. Dezember 2025 angehoben, was einen erheblichen finanziellen Spielraum bietet und das finanzielle Risiko verringert. Ausgehend von einem bereinigten EBITDA von 13 Mrd. R (H1 2024 auf Jahresbasis) bietet die Anhebung der Covenants auf 3,5x einen impliziten zusätzlichen Nettoverschuldungsspielraum von 13 Mrd. R bis Juli 2025 und 6,5 Mrd. R bis Ende Dezember 2025. Andere von der Gruppe nach Ende des ersten Halbjahres 2024 angekündigte Maßnahmen zum Schutz der Bilanz haben die Bilanz der Gruppe weiter gestärkt und die finanzielle Liquidität und Flexibilität erheblich verbessert. Dazu gehören:

- Die Refinanzierung und Aufstockung der revolvierenden Kreditfazilität (RCF) in Rand, die am 11. November 2024 fällig wurde, von R5,5 Mrd. auf R6,0 Mrd. ist ein starkes Signal des Vertrauens und der Unterstützung durch unsere südafrikanischen Kreditgeber.

- Die erste alternative, nicht fremdfinanzierte Transaktion wurde im August 2024 abgeschlossen. Eine Vorauszahlungsvereinbarung für die Lieferung von 1.497 Kilogramm (48.129 Unzen) Gold in gleichen monatlichen Tranchen von Oktober 2024 bis November 2026 sicherte der Gruppe ein Minimum von 1,8 Mrd. R1 (100 Mio. US$) an schuldenfreier Finanzierung und bietet gleichzeitig ein Aufwärtsrisiko bei höheren Goldpreisen.

- Die Gruppe befindet sich außerdem in einem fortgeschrittenen Stadium der Sicherung von 600 bis 700 Mio. US$ zusätzlicher nicht-schuldrechtlicher Finanzierung durch potenzielle Vorauszahlungen und Streams (Chrom, Gold, PGM) in der SA-Region.

Neben den Maßnahmen zur Stärkung der Bilanz beginnen sich die Kostenvorteile aus der seit 2022 durchgeführten betrieblichen Umstrukturierung in verbesserten Finanz- und Betriebsergebnissen für die meisten Geschäftsbereiche der Gruppe niederzuschlagen, wodurch der Cashflow im derzeitigen Niedrigpreisumfeld erhalten bleibt.

Zusätzlich zu den erwarteten Kosten- und Kapitaleinsparungen (die im Februar 2024 skizzierten erwarteten Vorteile wurden mit einem erhöhten Wert von 6,6 Mrd. R (375 Mio. US$) bestätigt) und den Kapitalreduzierungen und/oder -verschiebungen, die in den Betriebs- und Finanzergebnissen des zweiten Halbjahres 2023 im Februar 2024 detailliert beschrieben wurden, werden zusätzliche jährliche Kosten- und Effizienzvorteile in Höhe von R461 Mio. R (26,5 Mio. US$) aus der kürzlich abgeschlossenen Umstrukturierung des Werks Kloof 2 und der Neuausrichtung der Dienstleistungsfunktionen in der Region SA auf die reduzierte betriebliche Präsenz in der Region SA erwartet. Im Vergleich zur Kostenbasis von 2022 wird der erwartete Bruttovorteil aus den bisher ergriffenen Maßnahmen daher voraussichtlich 7 Mrd. R (403 Mio. US) betragen.

Die PGM-Betriebe in Südafrika erzielten erneut eine solide Leistung, steigerten die Produktion und erwirtschafteten einen positiven freien Cashflow für H1 2024. Die geringere Produktion aufgrund der Umstrukturierung von verlustbringenden Schächten (von denen zwei geschlossen und zwei umstrukturiert wurden) sowie die geringere Produktion von Schacht Siphumelele aufgrund des Ausfalls des Schachtbehälters und von Kroondal aufgrund des illegalen Arbeitskampfes wurde durch die Konsolidierung von zusätzlichen 50 % der Kroondal-Produktion nach der Übernahme der 50- %igen Beteiligung von Anglo American Platinum Corporation Ltd (Anglo American Platinum) im November 2023 mehr als ausgeglichen, was zu einem Anstieg der Produktion (ohne PoC) um 4 % auf 828.460 4Eoz führte, wobei die AISC im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf R21.533/4Eoz (1.150 US$/4Eoz) stiegen (ohne PoC-Kosten). Ein Rückgang des durchschnittlichen 4E-PGM-Korbpreises um 28 % führte jedoch zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 60 % auf R4,8 Mrd. (255 Mio. US$). Der freie Cashflow von 849 Mio. R (45 Mio. US$) spiegelt eine starke Erholung von einem negativen bereinigten freien Cashflow von 263 Mio. R (14 Mio. US$) im ersten Halbjahr 2023 wider. Es wird erwartet, dass in den kommenden Perioden weitere Kostenvorteile aus der Umstrukturierung in der Region Südafrika entstehen werden, die den Cashflow weiter stützen werden.

Die Goldproduktion aus den SA-Goldbetrieben von 10.703 kg (344.109 Unzen) für H1 2024 war 17% niedriger als für H1 2023 mit AISC von R1.251k/kg (2.078 US$/Unze), 18% höher, hauptsächlich aufgrund der Einstellung der Produktion von Schacht Kloof 4 während 2023, aber mit einigen Kosten, die noch während Q1 2024 aufgrund des schrittweisen Schließungsprozesses anfallen. Das bereinigte EBITDA aus den SA-Goldbetrieben in Höhe von R2,2 Mrd. (117 Mio. US$) war 7 % niedriger als im ersten Halbjahr 2023, aber 92 % höher als im zweiten Halbjahr 2023, wobei der Vergleich stark von der Schließung von Schacht Kloof 4 beeinflusst wurde. Der freie Cashflow verbesserte sich im Vergleich zu H2 2023 um R1,2 Milliarden.

Die Betriebsleistung der Sandouville-Raffinerie wurde aufgrund der verbesserten Verfügbarkeit des Kreislaufs und der Produktionsstabilität nach der Reparatur der Kathodeneinheiten im Elektrogewinnungskreislauf Mitte 2023 und anderen Verbesserungen an der Anlage erheblich verbessert. Die Nickelproduktion von 4.270 tNi war 22 % höher als im ersten Halbjahr 2023, wobei die Nickeläquivalent-Betriebskosten um 37 % auf 23.684 US$/tNi (443.366 R/tNi) zurückgingen, was in erster Linie auf geringere Kosten für den Einkauf von Rohstoffen (niedrigerer Nickelpreis) sowie niedrigere Kosten für Reagenzien und Gemeinkosten zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Kosten- und Mengenverbesserungen und der Vorteile bei den Lagerbewegungen im ersten Quartal 2024 war der bereinigte EBITDA-Verlust für das erste Halbjahr 2024 mit 15 Mio. US$ (80 Mio. R2) um 57 % niedriger als im ersten Halbjahr 2023.

Die Century-Zink-Tailings-Aufbereitungsanlage in Queensland, Australien, wurde im ersten Quartal 2024 durch ungünstige Witterungsbedingungen gestört, und der Cashflow wurde durch planmäßige Wartungsarbeiten an den Umschlagschiffen im ersten Halbjahr 2024 beeinträchtigt. Mit einer Normalisierung der Produktion ab dem zweiten Quartal 2024 und dem Verkauf von gelagertem Konzentrat im Juli und August sollte der Cashflow für den Rest des Jahres stark sein. Obwohl das produzierte Zinkmetall (zahlbar) von 42ktZn und die AISC von 2.228 US$/tZn am unteren Ende der H1-Beitragsprognose für 2024 lagen, sollte die Jahresprognose bei einem weiterhin starken Betrieb erreicht werden. In Verbindung mit dem Anstieg des Zinkpreises und den deutlich niedrigeren jährlichen Benchmark-Behandlungskosten (165 US$/Tonne im Jahr 2024 gegenüber 274 US$/Tonne im Jahr 2023) hat dies die Aussichten verbessert, und es wird erwartet, dass die Century-Betriebe einen positiven Beitrag zum bereinigten EBITDA des Konzerns leisten werden.

Die im 4. Quartal 2023 durchgeführte Umstrukturierung (Neuausrichtung auf niedrigere Produktion und Kosten) bei den US-amerikanischen PGM-Betrieben führte zu einer deutlich verbesserten Leistung in H1 2024 im Vergleich zu H1 2023. Die abgebaute 2E-Produktion war 16 % höher als im ersten Halbjahr 2023 und 7 % höher als im zweiten Halbjahr 2023, wobei die AISC im Jahresvergleich um 23 % auf 1.343 US$/2Eoz (25.149 Rand/2Eoz) zurückgingen, was innerhalb der Prognosen für 2024 liegt und die beste operative Leistung seit dem ersten Halbjahr 2021 darstellt. Die PGM-Preise blieben jedoch im Laufe des Jahres 2024 unter Druck, wobei der für H1 2024 erhaltene durchschnittliche 2E-PGM-Korbpreis um 30 % niedriger war als im Vorjahr, was zu einem bereinigten EBITDA (ohne den Versicherungsanspruch in Höhe von 43 Mio. US$ (812 Mio. R) im Zusammenhang mit der Überschwemmung im Jahr 2022) von minus 16 Mio. US$ (306 Mio. R) führte, verglichen mit einem Plus von 53 Mio. US$ (976 Mio. R) für H1 2023.

Trotz der positiven Produktions- und Kostenergebnisse bleibt der 2E-PGM-Korbpreis im Jahr 2024 auf einem Niveau, das etwa 300 bis 400 US$/Unze unter dem durchschnittlichen AISC für H1 2024 liegt, und eine Senkung der Stückkosten zur Erreichung der Rentabilität bei den derzeitigen Preisen ist ohne erhöhte Kapitalinvestitionen in das Produktionswachstum nicht möglich. Die erforderlichen Kapitalinvestitionen sind bei den derzeitigen PGM-Preisen nicht realisierbar, weshalb eine weitere Umstrukturierung der PGM-Betriebe in den USA erforderlich ist, um die Mittelabflüsse zu verringern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit des Autokatalysator-Recyclingbetriebs in Columbus sicherzustellen. Die Umstrukturierung wird wahrscheinlich dazu führen, dass die nachhaltige 2E-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe um etwa 200.000 2Eoz (im Vergleich zur Prognose für 2024) reduziert wird, was eine Reduzierung der Belegschaft zur Folge hat. Anschließend wird eine grundlegende Überprüfung der Minenbetriebe erfolgen, um die AISC auf etwa 1.000 US$/2Eoz zu senken.

Die ergriffenen Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass die Gruppe gut positioniert ist, nicht nur um diese Zeit niedriger Rohstoffpreise zu überstehen, sondern auch mit verbesserter Optionalität und Hebelwirkung für eine Wende im Rohstoffpreiszyklus, was die laufende Wertschöpfung und strategische Umsetzung unterstützen wird. Weitere Einzelheiten sind in der Präsentation enthalten, die unter dem Download-Link für die H1-2024-Ergebnisse verfügbar ist. Die Folien werden auch während des Webcasts um 14.00 Uhr (CAT) / 13.00 Uhr (GMT) / 08.00 Uhr (EST) / 06.00 Uhr (MT) besprochen, der unter dem Webcast-Link verfügbar ist.

WICHTIGSTE FINANZERGEBNISSE

US-Dollar SA-Rand Sechs Monate beendet Sechs Monate beendet Juni 2023 Dezember 2023 Juni 2024 SCHLÜSSELSTATISTIK Juni 2024 Dezember 2023 Juni 2023 GRUPPE 3,326 2,846 2,949 Einnahmen (Millionen) 55,204 53,116 60,568 14 (86) (14) Unverwässertes Ergebnis (Cents) (264) (1,597) 262 11 (8) - Gesamtergebnis (Cents) 5 (145) 208

DIVIDENDENERKLÄRUNG

Im Einklang mit der Dividendenpolitik und dem Kapitalallokationsrahmen von Sibanye-Stillwater beschloss der Verwaltungsrat, für 2024 keine Zwischendividende zu erklären (2023: 53 SA-Cents pro Aktie). Für 2023 wurde keine Schlussdividende beschlossen. Die Zwischendividende für 2023 entsprach einer Ausschüttung von 35% des normalisierten Gewinns für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023.

Für diese Kurzmitteilung ist der Vorstand der Gesellschaft (Vorstand) verantwortlich.

Die offengelegten Informationen sind nur eine Zusammenfassung und enthalten keine vollständigen oder vollständigen Details. Alle Investitionsentscheidungen von Anlegern und/oder Aktionären sollten auf der Grundlage der vollständigen Finanzergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 (Ergebnisbroschüre) als Ganzes getroffen werden, und die Aktionäre werden aufgefordert, die Ergebnisbroschüre zu lesen, die auf der Website des Unternehmens unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2024/ und über die JSE unter https://senspdf.jse.co.za/documents/2024/jse/isse/sswe/HY24Result.pdf eingesehen werden kann.

Kontakt:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

+27(0)83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sibanye Stillwater Limited

Eingetragen in der Republik Südafrika

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701, US82575P1075

Emittenten-Code: SSW

("Sibanye-Stillwater", "das Unternehmen" und/oder "die Gruppe")

Eingetragene Anschrift:

Constantia Büropark

Bridgeview House - Gebäude 11 - Erdgeschoss

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden - 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 - Westonaria - 1780

Tel +27 11 278 9600 -

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Die Informationen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe), Geschäftsstrategien, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsrichtlinien, klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln, und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in dieser Bekanntmachung aufgeführt sind.

Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten, Europa und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen eines Haldenlagers; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts (einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, dass sie auf eine Art und Weise arbeitet, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; die Auswirkungen des südafrikanischen Greylisting; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an den Liegenschaften von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und etwaige Änderungen daran umzusetzen; das Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren möglicherweise strittiger Auslegung; das Ergebnis und die Folgen möglicher oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem Unternehmen; die Feststellung einer wesentlichen Schwachstelle bei der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkung der US-Steuerreform auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkung der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Energieversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette sowie Preissteigerungen bei den Produktionsfaktoren; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten von zeitweiligen Unterbrechungen oder vorsorglichen Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Fähigkeiten in seinen weltweiten Betrieben einzustellen und zu halten, um seine Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften zu erreichen, sowie seine Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in seinen Führungspositionen zu erreichen; Versagen der Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater, die Auswirkungen von Cybersecurity-Vorfällen oder -Verletzungen; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie des Coronavirus (COVID-19).

Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Berichts 2023 und des Jahresfinanzberichts für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr auf Formular 20-F, der am 26. April 2024 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096).

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

NICHT-IFRS1 MASSNAHMEN

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter unter anderem bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigter freier Cashflow, AISC, AIC, Nickeläquivalente nachhaltige Kosten und normalisierte Gewinne. Diese Messgrößen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Messgrößen für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Bericht dargestellten prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da sie nicht in der Lage ist, diese Überleitung ohne unangemessenen Aufwand zu erstellen. Diese prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Abschlussprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

1 IFRS bezieht sich auf die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen International Financial Reporting Standards (IFRS-Rechnungslegungsgrundsätze).

WEBSITEN

In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Berichts.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76818Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76818&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701, US82575P1075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18483264-sibanye-stillwater-ergebnisse-monate-30-juni-2024