Der Technologiesektor kommt wieder in Schwung. Insbesondere die zuletzt arg gebeutelten Chip-Aktien zeigten zuletzt wieder Stärke. Im (Wind)Schatten von Nvidia zogen auch unsere beiden heutigen Protagonisten Arm Holdings und AMD deutlich an. Die Chartbilder weisen zudem Konstellationen auf, die ein spektakuläres Comeback in Aussicht stellen. Bleiben wir zunächst bei Arm Holdings.Arm Holdings - Aktie dreht im entscheidenden Moment nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...